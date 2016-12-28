Доходы госбюджета Молдовы упали за год почти на 235 млн леев

Доходы государственного бюджета РМ к началу декабря составили 24,953 млрд. леев ($1,247 млрд.), что на 234,7 млн. леев (0,9%) меньше аналогичного периода 2015 г.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в министерстве финансов, основная причина столь серьезного отставания – резкое снижение поступлений от проектов, финансируемых из внешних источников. Они уменьшились почти на 80% (1,312 млрд. леев) - до 331,7 млн. леев. К тому же в 2015 г. в казну поступило 889,4 млн. леев прибыли Нацбанка, в то время как в 2016 г. – ни одного лея.

Больше всего доходов обеспечила таможенная служба – 15,7 млрд. леев (+9,7%) и налоговые органы - 10,153 млрд. леев (+10,7%).

При этом министерство вернуло экономическим агентам 2,365 млрд. леев уплаченных акцизов и НДС на 15,8% больше, чем год назад. По мнению минфина, это способствовало созданию благоприятных условий для нормальной деятельности экономических агентов.

Расходы бюджета превысили 28,23 млрд. леев ($1,411 млрд.), что на 1,575 млрд. меньше 11 месяцев 2015 г. Основные затраты – 7,493 млрд. (26,6%) – на образование, социальную защиту - 5,938 млрд. (21%), госуправление - 4,484 млрд. (15,9%), на экономику - 3,227 млрд. (11,4%), на оборону, поддержание общественного порядка и национальную безопасность - 3,218 млрд. (11,3%), а 2,891 млрд. леев (10,2%) - на здравоохранение.

Меньше всего ассигнований пришлось на охрану окружающей среды – 138,6 млн. леев (0,5%) и ЖКХ – 283,9 млн. леев (1%).

Дефицит бюджета превысил 3,277 млрд. леев, что в 2,4 раза больше, чем год назад.

Национальный бюджет, с учетом местных бюджетов, соцфонда и фонда медстрахования, исполнен за 11 месяцев с дефицитом 2,139 млрд. леев.

Справка «ИНФОТАГ»: Закон о бюджете на 2016 г. был принят парламентом только в июне. Он предполагал доходы в 31,378 млрд. леев, расходы - 35,561 млрд., а дефицит - 4,182 млрд. леев.