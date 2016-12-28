Самые сильные землетрясения в Молдове за последние 300 лет

Ночь со вторника на среду выдалась беспокойной практически для всех жителей Молдовы. Причина — землетрясение силой 5.2 балла. У многих в квартирах тряслись шкафы, гудела посуда и ходуном ходили новогодние елки.

Стоит заметить, что Молдова находится в сейсмической зоне, и подземные толчки для нас не редкость. "У нас есть данные по землетрясениям в нашем регионе с 1984 года", — отметил руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Ион Илиеш в интервью Sputnik Молдова. По его словам, каталог содержит информацию в том числе и о самых сильных толчках.

А в целом инструментальные наблюдения начались в начале 40-х годов прошлого столетия.

"Также у нас есть данные о том, что сильное землетрясение наблюдалось в 1701 году. Следующее произошло в 1738-м, то есть через 37 лет. Последующие 64 года были спокойными в сейсмическом плане. В 1802 году произошло сильное землетрясение в очаге Вранча — Великое землетрясение. После этого, в 1838 году (то есть спустя 36 лет), случилось еще одно землетрясение. Тоже сильное. Потом было спокойно до 1940 года. То есть интервал составил 102 года.

В следующий раз землетрясение произошло в 1977 году, интервал составил 37 лет. Получается землетрясения происходят у нас с периодичностью 36-37 лет, 64-102 года", — пояснил Илиеш. В среднем в нашей стране происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные землетрясения (в 7,5 баллов), если верить статистике, которую составили сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет. При этом тот же Ион Илиеш отмечает, что спрогнозировать силу подземных толчков, чтобы предупредить заранее население, невозможно.

К тому же, на территории страны незначительные колебания до 4,5 баллов регистрируются регулярно. Это происходит потому, что Молдова территориально близка к горам Вранча, восточной части Карпатских гор. Расстояние между нашей страной и источником землетрясений составляет не более 200 км.

Стоит заметить, что в Молдове последнее сильное землетрясение случилось не так давно, оно произошло в ночь на 25 сентября. Тогда магнитуда толчков составила около 5. Очаг залегал также в румынских горах Вранча, где магнитуда была еще выше. Кстати, по одной из версий, Молдову стало так часто "трясти" из-за добычи сланцевого газа, которым промышляли американцы несколько последних лет в Румынии. Многочисленные забастовки, недовольство местных жителей, а также критические комментарии экспертов о том, что добыча данного вида топлива крайне загрязняет окружающую среду, привели к тому, что добыча была приостановлена. Однако ее последствия могут быть до сих пор ощутимы.