За победу в Кубке Молдовы Усатый выделил «Баско» 200 000 леев

Мэр Бельц поздравил бельцкую баскетбольную команду «Баско» с победой в Кубке Молдовы и сообщил, что в качестве призового фонда для победителей выделяет 200 000 леев.

Поздравление мэра Бельц прозвучало во время его онлайн-трансляции на Facebook.

«Я хочу поздравить команду бельцкого баскетбольного клуба «Баско», которая впервые в истории Бельц стала обладателем Кубка Молдовы по баскетболу, – сказал Усатый. – Вы знаете, что в этом году Бельцы также впервые стали обладателями Кубка Молдовы по футболу. Поздравляю всех ребят, поздравляю болельщиков «Баско», весь тренерский состав».

Усатый сообщил, что рад видеть конкретные результаты поддержки спорта в Бельцах. Напомним, что в течение года Ренато Усатый из своих личных средств оказывал значительную финансовую поддержку как баскетбольному клубу «Баско» и футбольному клубу «Заря», так и представителям других видов спорта в северной столице.

«В сложное время живем, знаю, что всем тяжело, но эту победу вы должны достойно отметить, поэтому призовой фонд для бельцкого клуба «Баско» составит 200 тысяч леев», – сказал Усатый, обращаясь к спортсменам, и сообщил, что эти деньги будут переданы в Кишинев уже на следующий день после трансляции. Мэр северной столицы также пригласил всю баскетбольную команду встретить Новый год на главной площади Бельц.

«В Бельцах в новогоднюю ночь вас красиво поздравят, там более будут все Бельцы. Передадут детям сладости, папам за победу передадут приз. Жду, что будете продолжать в том же духе. Я благодарен вам, я видел интервью сегодня, когда один из игроков посчитал, что я являюсь самым спортивным мэром. Спасибо! К сожалению, не был профессиональным спортсменом, как вы, но я рад, что у нас в Бельцах спорт развивается, и мы за год достигли серьезных результатов», – сказал Усатый.

Напомним, что бельцкий баскетбольный клуб «Баско» впервые стал обладателем Кубка Молдовы, одержав в финальном матче победу над командой «Адмиралы-UTM», со счётом – 59:53. Финал и полуфинал Кубка проходили в Кишиневе. Телеканал БТВ вел с матчей прямые трансляции.

Тренер «UA Баско» Василий Скорик отметил, что в нелегкой борьбе, победить помогла слаженность баскетболистов, «чувство локтя и желание поддержать друг друга».

«Перед началом сезона, мы поставили задачу выступить в нем на высоком уровне, поэтому так комплектовалась команда. Благодаря единодушному стремлению к победе, мы выиграли. Игры в этом сезоне были интересные, команды примерно равные, но самоотдача выше оказалось у нашей команды, и мы стали обладателями кубка Республики. Я благодарю всех зрителей, а также болельщиков с Бельц, приехавших поддержать свою команду. Они были с нами, а мы с ними. И эту победу мы подарили им».

Капитан команды Александр Мичковский рассказал, что кубок очень значим для «Баско», так как за всю историю бельцкого баскетбола им ни разу не удавалось достичь таких результатов.

«Кубок, конечно, значит очень много для Бельц. Такого не было в истории Бельц ни разу, чтобы мы доходили до решающего конца. Участвовать участвовали, но вылетали. Благодаря усилиям ребят и тренера сегодня стали чемпионами – взяли кубок. Кубок это очень престижно, так как его очень сложно завоевать». Игрок Олег Кептене отметил, что в этом году баскетбол в Бельцах переживает эпоху возрождения, благодаря поддержке самого «спортивного» мэра Ренато Усатого.

«Вообще в этом году бельцкий баскетбол переживает эпоху возрождения, и с этим связанно очень много событий. Все эти события произошли благодаря нашему спортивному мэру – Ренато Усатому. Если бы не он, это начало не было бы положено. Хочу сказать от всей команды, тренеров и любителей баскетбола огромное спасибо».

Напомним, что весной этого года примар Ренато Усатый взял под свою личную опеку бельцкий баскетбольный клуб «Баско». Он встретился со спортсменами и передал администрации клуба первые 100 тысяч леев лично от себя. Примар заявил, что государство, к сожалению, финансирует юношеский спорт по остаточному принципу.

Обращаясь к баскетболистам, Усатый тогда отметил, как важно, что они посвящают себя спорту, а не улице. «Спорт закаляет характер и прививает лидерские качества. Пусть не все из вас станут чемпионами, но спортивный урок, который вы сегодня усваиваете, пригодится в жизни каждому», — сказал Усатый.

Напомним, что этом же году при поддержке Ренато Усатого Бельцы стали и футбольной столицей Молдовы, когда команда «Заря» завоевала Кубок Молдовы по футболу.