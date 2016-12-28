Рассматривается вариант возможного отказа РМ от ассоциации с ЕС. Вот что говорит Павел Филип!

В рамках интервью «Радио Свободная Европа», премьер-министра Павла Филипа попросили прокомментировать недавнее предложение вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина о том, что РМ должна отказаться от Соглашения об ассоциации или найти платформу трехстороннего обсуждения между Кишиневом, Москвой и Брюсселем.

«Это точка зрения тех, кто в Москве. И возвращаясь к нашим обсуждениям с президентом Путиным, я очень ясно сказал, что это невозможно, для нас неприемлемо трехстороннее обсуждение. Потому что отношения Республики Молдова с Россией – это двусторонние отношения, любые отношения РМ с ЕС, опять-таки – это наши двусторонние отношения, и мы не будем разъяснять и одной стороне и другой», — заявил премьер-министр.

Павел Филип отметил, что «больше он не услышал не одного аргумента, почему Соглашение об ассоциации или свободная торговля с ЕС должны помешать нам в отношениях с Российской Федерацией». «Я говорил и президенту Путину, а также и г-ну Медведеву, что существует пример, Сербия, которая находится в тех же условиях, у нее такие же отношения с ЕС, и в то же время соглашение о свободной торговле с Российской Федерацией.

И там нет никакого давления. Потому что, конечно же, это были какие-то политические ограничения. Но я надеюсь, мы вместе сможем преодолеть эту ситуацию, так как в этом году, и до победы Додона на президентских выборах, нам удалось далеко продвинуться в отношениях с Российской Федерацией», — добавил глава кабмина.

Кристина Пендя