28 Декабря 2016
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Что будет в Новогоднюю ночь на площади Великого Национального Собрания?
28.12.2016

За четыре дня до Нового года, власти не могут ответить, если в Новогоднюю ночь на площади Великого Национального Собрания будет организован традиционный концерт.

Начальник Главного управления культуры Лучия Кулев заявила для IPN, что, как правило, примэрия не проводит новогодний концерт и в этом году так же не были выделены финансовые средства для этой цели. Муниципалитет организовал два вечера колядок на Рождество, 24 и 25 декабря, возле Новогодней ёлки на площади Великого Национального Собрания, и другие мероприятия не запланированы.

Пресс-служба Министерства культуры направила корреспондента IPN в Бюро по связам с общественностью правительства, которое не имеет пока ответа на этот вопрос.


 
Количество просмотров:
82
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2016 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.