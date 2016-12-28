Что будет в Новогоднюю ночь на площади Великого Национального Собрания?

За четыре дня до Нового года, власти не могут ответить, если в Новогоднюю ночь на площади Великого Национального Собрания будет организован традиционный концерт.

Начальник Главного управления культуры Лучия Кулев заявила для IPN, что, как правило, примэрия не проводит новогодний концерт и в этом году так же не были выделены финансовые средства для этой цели. Муниципалитет организовал два вечера колядок на Рождество, 24 и 25 декабря, возле Новогодней ёлки на площади Великого Национального Собрания, и другие мероприятия не запланированы.

Пресс-служба Министерства культуры направила корреспондента IPN в Бюро по связам с общественностью правительства, которое не имеет пока ответа на этот вопрос.