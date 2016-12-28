Игорь Додон подписал законопроект, отменяющий перекладывание украденных из банков миллиардов на плечи граждан

Сегодня президент Игорь Додон провёл рабочее совещание по ситуации в финансово-банковском секторе. В ходе встречи президент отметил недопустимость перекладывания украденных из банковского сектора средств на «плечи» граждан, сообщает пресс-служба президентуры.

Советник президента по экономике Елена Горелова пояснила, что выкуп государственных облигаций за счет бюджетных средств ляжет тяжелым бременем на бюджет в течение 25 лет и будет обходиться гражданам в сумму от 600 миллионов до 1 миллиарда леев в год. Эти деньги, скорее всего, будут выплачиваться за счет урезания социальных расходов, субсидий сельскому хозяйству, инвестиций в экономику.

В связи с этим президент Игорь Додон подписал законодательную инициативу, отменяющую принятый ранее парламентом и правительством закон в этой области.

Одновременно будут проводиться консультации президента по поиску оптимального решения, которое обеспечит стабильность бюджета и банковской системы.