Андрей Нэстасе о распространении действия «закона Магнитского» на РМ: «Очень плохая новость для узурпатора власти в нашей стране и для всей его преступной группировки»

Распространение «закона Магнитского» на весь мир очень плохая новость для узурпатора власти в Республике Молдова. Это означает, что ни многочисленные удостоверения личности, ни многочисленные гражданства, и ни места их пребывания не спасут Плахотнюка, Яралова и Шора от расследования их причастия к отмыванию денег и краже века, отметил председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе.



«Очень плохая новость для узурпатора власти в Молдове и его преступной группировки, причастных к тяжким коррупционным преступлениям, заказным приговорам, рейдерским захватам, отмыванию более 20 млрд долларов российской мафии через молдавское правосудие и др. После того как Конгресс США проголосовал за эту инициативу, подписание Бараком Обамой указа о распространении «закона Магнитского» на весь мир, существенно будет облегчено уголовное и административное преследование правительством США всех тех, кто виновен в коррупционных преступлениях, в нарушении прав человека, хищениях и других преступлениях, невзирая на национальность и географическое положение», - заявил Андрей Нэстасе.



«А это означает, что ни многочисленные удостоверения личности, ни многочисленные гражданства, и ни места их пребывания не спасут Плахотнюка, Яралова и Шора от расследования их причастия к отмыванию денег, краже века, расхищению валютного резерва страны, который пополнялся как за счет граждан страны, так и за счет американских фондов. Для гражданских активистов и адвокатов Кишинева, которые раскрыли масштабные коррупционные схемы с участием высокопоставленных государственных чиновников, политиков, судей и прокуроров, а также рейдерские захваты, а потом и отмывание денег российской мафии, закон Магнитского, принятый в 2012 году, был щитом, предотвратившим появление нового дала Магнитского в Молдове», - добавил лидер ППДП.

Также Андрей Нэстасе отметил, что распространение закона Магнитского на Республику Молдова дает надежду на то, что те, которые планировали повторения этого дела, будут отправлены на скамью подсудимых.



«Распространение «закона Магнитского» на весь мир означает и надежду на то, что те, кто планировал еще в июле 2012 повторение дела Магнитского в Молдове, в один прекрасный день, все вместе, окажутся на скамье подсудимых, даже до того как законодательная инициатива об этом будет выдвинута ППДП в парламенте и будет им принята», - отметил в завершение лидер ППДП.

Напоминаем, что в последние дни своего президентского мандата Барак Обама подписал указ о распространении действия «закона Магнитского» на все страны мира, в том числе и на Республику Молдова. Таким образом, к официальным лицам Республики Молдова, замешанным в коррупционных преступлениях и нарушении прав человека, будут применены санкции правительством США.