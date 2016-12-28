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Общество
Заседание суда по делу Усатого перенесено на 24 января
28.12.2016

Заседание суда сектора Рышкань по делу председателя "Нашей партии" (НП), примара Бэлць Ренато Усатого перенесено на 24 января.

По словам адвоката Анатола Истрати, инстанция так и не приступила к рассмотрению ходатайства защиты об отмене меры пресечения в виде ареста в отношении политика. "Мы больше часа обсуждали намерение стороны обвинения вызвать в Кишинев предполагаемую жертву нашего подзащитного Германа Горбунцова. Прокурор Виталий Бусуойк настаивает на его присутствии, но как они его доставят из Великобритании - неясно. Неясно возбуждено ли в этой стране уголовное дело против нашего клиента. Непонятно также на основе каких аргументов против Усатого сохраняется арест и международный розыск.

За четыре месяца следственных действий прокурор не представил никаких новых доводов", - сказал адвокат. 24 октября суд сектора Чентру удовлетворил ходатайство прокуратуры о предварительном аресте на 30 суток Усатого, которого обвинили в мошенничестве и попытке покушения на убийство российского банкира Германа Горбунцова. Срок предварительного ареста будет отсчитываться с момента задержания. Суд также объявил Усатого, который скрывается в Москве, в международный розыск.


 
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