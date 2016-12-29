29 Декабря 2016
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Кабмин утвердил план действий по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС на три года
29.12.2016

Кабмин утвердил план действий по внедрению Соглашения об ассоциации на ближайшие три года. Документ определяет основные мероприятия, которые планируется реализовать в экономике и законотворчестве.

Минюсту поручено координирование действий,  запланированных в правовой сфере;  Минэкономики займется промышленной и торговой областями; а Министерству иностранные дел и евроинтеграции предстоит нести ответственность за внедрение плана в целом. Как отметил глава правительства, выполнение намеченных задач поможет нашей стране существенно продвинуться на пути  европейской интеграции.

«Это дорожная карта на следующие три года. Если  помните, нынешний год мы начали с того, что составили план ликвидации  задолженностей. Рад сообщить, что  завершаем мы его на высокой ноте. Хотя политических событий в Молдове было много, нам удалось сохранить курс на европейскую интеграцию», - заявил  премьер-министр Павел Филип.


 
Количество просмотров:
68
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2016 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.