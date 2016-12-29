Кабмин утвердил план действий по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС на три года

Кабмин утвердил план действий по внедрению Соглашения об ассоциации на ближайшие три года. Документ определяет основные мероприятия, которые планируется реализовать в экономике и законотворчестве.

Минюсту поручено координирование действий, запланированных в правовой сфере; Минэкономики займется промышленной и торговой областями; а Министерству иностранные дел и евроинтеграции предстоит нести ответственность за внедрение плана в целом. Как отметил глава правительства, выполнение намеченных задач поможет нашей стране существенно продвинуться на пути европейской интеграции.

«Это дорожная карта на следующие три года. Если помните, нынешний год мы начали с того, что составили план ликвидации задолженностей. Рад сообщить, что завершаем мы его на высокой ноте. Хотя политических событий в Молдове было много, нам удалось сохранить курс на европейскую интеграцию», - заявил премьер-министр Павел Филип.