Общество Прогноз погоды: Снегопады на юге страны и морозы до -6 °C Метеорологи прогнозируют высокую облачность и снегопады на юге страны.



В центральной зоне термометры покажут от 0 до +1 °C днем и от -3 до -5 °C ночью.



На юге максимальная температура составит около +2…+3 °C днем и снизится до -1 °C в ночное время.



В северных районах днем ожидается до -2 °C, а ночью от -5 до -6 °C.



Атмосферное давление будет нормальным. Ветер будет дуть со скоростью 4 м/сек.



По данным статистики, самая низкая температура, -21,5 °C, была зарегистрирована 21 декабря 1942 года, а самая высокая, +13,5 °C, в 2000 году.

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