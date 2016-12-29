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Общество
Прогноз погоды: Снегопады на юге страны и морозы до -6 °C
29.12.2016

Метеорологи прогнозируют высокую облачность и снегопады на юге страны.
 
В центральной зоне термометры покажут от 0 до +1 °C днем и от -3 до -5 °C ночью.
 
На юге максимальная температура составит около  +2…+3 °C днем и снизится до -1 °C в ночное время.
 
В северных районах днем ожидается до -2 °C, а ночью от -5 до -6 °C.
 
Атмосферное давление будет нормальным. Ветер будет дуть со скоростью 4 м/сек.
 
По данным статистики, самая низкая температура, -21,5 °C, была зарегистрирована 21 декабря 1942 года, а самая высокая, +13,5 °C, в 2000 году.


 
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