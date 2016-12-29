Тысячи наших соотечественников возвращаются домой на праздники

На Новый год тысячи наших соотечественников, работающих за границей, возвращаются домой, чтобы провести зимние праздники с близкими и друзьями. Традиционно, приезжают они не с пустыми руками.

В терминале Кишиневского международного аэропорта в эти дни большое столпотворение - люди ожидают приезда родственников из-за границы.

'' Ожидаю жену. Прилетает домой на зимние праздники''.

'' Ждем тещу из Израиля, я очень волнуюсь. Встречаем ее вместе с женой и дочкой''.

Багаж приезжающие заполнен подарками для близких.

''Привез детям долгожданные подарки. У меня дочка, которая хотела именно Золушку в замке из набора лего. Сыну тоже принес конструктор лего''.

Многолюдно и на железнодорожном вокзале. Сотни наших мигрантов из России возвращаются на праздники домой.

'' Это - для племянницы, а бабушке купила меховую безрукавку''.

В госпредприятии "Железная дорога Молдовы" говорят, что почти все билеты на поезд Москва-Кишинев были проданы еще три недели назад. В период праздников к составам, циркулирующим по этому маршруту были прикреплены дополнительные вагоны.