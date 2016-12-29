Примерно 50% обладателей дорогих домов вовремя не оплатили налог на роскошь

Почти каждый второй налогоплательщик, владеющий дорогостоящей недвижимостью, не заплатил налог на роскошь. Пока лишь 1600 человек внесли необходимые суммы, пополнив госбюджет на 29 миллионов леев. Срок уплаты налога истек 26 декабря, за каждый день просрочки платежа будут применять штрафные санкции.

По данным Государственной налоговой инспекции, почти три тысячи наших граждан владеют домами площадью более 120 квадратных метров, чья кадастровая стоимость превышает полтора миллиона леев. По закону они обязаны оплатить налог в размере восьми десятых процента от стоимости имущества.

"Те, кто не оплатил в срок налог, будут оштрафованы. Размер штрафа составит 0,07% за каждый день просрочки или 25% в год", - заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Пушкуца.

Так как налог на роскошь в этом году ввели впервые, Государственная налоговая инспекция решила пока не требовать оплаты задолженностей через суд.

В ближайшие 30 дней ведомство попытается убедить должников выполнить свои обязательства. Однако, по истечении этого периода учреждение может наложить арест на имущество или заблокировать счета неплательщиков.

По официальным данным, самый большой налог в размере 106 тысяч леев заплатил житель столицы. Согласно налоговой службе, большинство владельцев дорогостоящих домов живут в Кишиневе, их более двух тысяч шестисот. В Бельцах их 37, в Яловенах - 25.