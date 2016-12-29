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Василий Нэстасе: Инструменты Плахотнюка пытаются подкупить членов Платформы DA на территории
29.12.2016

Инструменты Плахотнюка под предлогом создания новой партии посещают  территории, пытаясь подкупить местных руководителей Платформы «Достоинство и Правда». Об этом заявил член Платформы DA Василий Нэстасе.
 
«Ничтожества предлагают им машины у подъезда, зарплату в 10 тысяч леев, сколько угодно бензина и дизельного топлива, только бы они отказались от идеалов платформы. Предатели, которых координатор купил за 30 сребреников, придумывают ложь и продают пончики, испеченные в забегаловке Nobil», - пишет журналист на своей странице в Facebook.
 
Василий Нэстасе пообещал, что после новогодних праздников по этим случаям коррупции предоставит более подробную информацию и достоверные доказательства.  

«Я не понимаю действий Плахотнюка, потому что эти попытки подкупа не имеют никакого эффекта, и без доверия платформы, без идеалов протестного движения любой перебежчик не стоит даже переваренной луковицы», - подытожил член Платформы DA.
 
Лидер ППДП Андрей Нэстасе тоже считает, что 2017 год будет сложным, поскольку кукловод Плахотнюк через полностью дискредитированное правосудие будет пытаться подкупить или запугать людей и закрывать источники информации.
 
«Год будет сложным, но и полным надежды. С одной стороны, Плахотнюк через полностью дискредитированное правосудие будет пытаться подкупить или запугать людей и оставить нас в темноте, закрывая информационные источники, а с другой стороны, я надеюсь, что будет беспрецедентное народное сопротивление, которое однажды заставит сбежать эту банду преступников, поставивших страну на колени!» - заявил председатель ППДП  в одном из своих интервью.


 
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