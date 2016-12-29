С 2017 года Казахстан становится членом Совета Безопасности ООН

Казахстан первым из республик бывшего Советского Союза успешно председательствовал в ОБСЕ, а с Нового 2017 г. страна становится членом Совета безопасности ООН. О внешнеполитическом позиционировании Казахстана на международной арене в эксклюзивном интервью агентству «ИНФОТАГ» рассказал Генеральный консул Республики Казахстан в Республике Молдова Игорь МУСАЛИМОВ.

«ИНФОТАГ»: Господин Генеральный консул, с 2017 г. Казахстан будет представлен в качестве непостоянного члена в Совете безопасности ООН. Что позволило вашей стране претендовать на высокий пост в такой влиятельной организации?

ИГОРЬ МУСАЛИМОВ: Ну, во-первых, это 25 лет стабильного развития Казахстана. В 2016 г. Казахстан отпраздновал 25-летие своей независимости. За эти годы республика достигла хороших результатов, как в экономике, социальной сфере, так и в политическом устройстве.

Достижений достаточно много. Но мне, как дипломату, проще говорить о внешнеполитических достижениях. За эти годы Казахстан продемонстрировал свою приверженность принципам многостороннего сотрудничества, построению прочного мира во всем мире, безопасности и развитию, а также высокую эффективность своих усилий в данном направлении.

По инициативе президента Нурсултана Назарбаева Казахстан запустил важные международные проекты, включая Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и съезд лидеров мировых и традиционных религий. Казахстан был председателем ключевых международных организаций, таких как, например, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организация исламского сотрудничества (ОИС), занимаясь продвижением важнейших глобальных и региональных инициатив, таких как создание мира, свободного от ядерного оружия, и Евразийского экономического союза.

За два с половиной десятилетия Казахстан стал примером экономического успеха и международной активности. Страна продемонстрировала свое желание быть надежным партнером в регионе, который сталкивается со многими вызовами.

«ИНФОТАГ»: В Казахстане проходили ядерные испытания на Семипалатинском полигоне. Как сейчас относятся в стране к ядерной проблематике?

ИГОРЬ МУСАЛИМОВ: Казахстан - мировой лидер движения по запрещению ядерного оружия и обеспечению ядерной безопасности. После распада СССР, страна разоружилась и отказалась от своего ядерного арсенала, четвертого по размерам на тот момент, закрыв Семипалатинский полигон. Казахстан стал активным приверженцем ядерного нераспространения, активно продвигая эту позицию в мире.

В 2009 г. Казахстан и его четыре соседа в регионе установили Зону свободную от ядерного оружия в Центральной Азии на основе Семипалатинского договора, и с того момента государство работает над ее укреплением. Казахстан призвал к достижению прогресса в деле создания аналогичной зоны на Ближнем Востоке.

В 2012 г. Казахстан инициировал проект АТОМ («Отмена испытаний - наша миссия»), международную образовательную и информационно-разъяснительную кампанию. Ее цель - побудить мировую общественность выступить против испытаний ядерного оружия, и в конечном итоге против ядерного оружия. На текущий момент более 200 000 людей из 100 стран поддержали этот призыв.

В 2015 г. наше правительство подписало соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о создании Банка низкообогащенного урана на востоке страны, чтобы обеспечить весь мир гарантированным топливом для атомной энергии в гражданских целях. В этом же году Казахстан и Япония стали сопредседателями Конференции по статье XIV Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, с тем, чтобы приблизить вступление в силу этого основополагающего международного документа.

«ИНФОТАГ»: Что лежит в основе репутации Казахстана, которого считают «честным» и «беспристрастным» арбитром в мире?

ИГОРЬ МУСАЛИМОВ: Прежде всего, «нейтральность» и «сбалансированный подход» в позиции Казахстана на международной арене. Именно эти качества сыграли важную роль в заключении сделки по иранской ядерной программе посредством двух раундов переговоров между Ираном и группой «5+1» в 2013 г. Наша страна напрямую участвовала в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), когда Казахстан поставил Ирану природный уран в обмен на его отказ от значительной части своего обогащенного урана.

С 2017 г. Казахстан, как член Совета Безопасности ООН, получит новую возможность активно участвовать в противостоянии ядерной угрозе. С учетом опыта Казахстана в сфере ядерного нераспространения, наша страна готова активно участвовать в глобальных усилиях по сокращению ядерной угрозы и нераспространению. И здесь я имею в виду реализацию предложения Казахстана о достижении к 2045 г. мира, свободного от ядерного оружия.

«ИНФОТАГ»: Начало XXI охарактеризовалось наличием очагов напряженности, многие из которых находятся в Азии. Каков вклад Казахстана в то, чтобы эти конфликты находили свое разрешение?

ИГОРЬ МУСАЛИМОВ: В 1992 г. Казахстан начал процесс созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), структуры для продвижения безопасности на крупнейшем континенте планеты, где подобной площадки доселе не существовало. К 2016 г. конференция стала весьма влиятельным форумом, объединяющим 26 стран (начиная от Египта, Ирана и Израиля на западе до России и Казахстана на севере, Индии и Пакистана на юге, Китая, Вьетнама и других стран на востоке). Благодаря работе, ориентированной на поощрение лучшего понимания между членами совещания, СВМДА способствовало снижению напряженности между его членами, такими как Индия и Пакистан.

«ИНФОТАГ»: Руководство Казахстана уделяет большое внимание борьбе с терроризмом и экстремизмом.

ИГОРЬ МУСАЛИМОВ: Да, в прошлом году Казахстан поддержал глобальные усилия в этом направлении посредством проведения в Астане Региональной конференции по борьбе с насильственным экстремизмом (БНЭ) для Центральной и Южной Азии, а также участвовал в саммитах БНЭ в Вашингтоне и Нью-Йорке. На Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году президент Назарбаев призвал мировых лидеров активизировать их усилия по противодействию терроризму и предложил создать Всемирную коалицию (сеть) по борьбе с терроризмом под руководством ООН.

Как страна, в которой живет множество этнических групп, обладающая много культурной самобытностью, Казахстан продвигает в мире свою убежденность в важности межэтнического, межкультурного и межрелигиозного диалога, понимания и отсутствия дискриминации. Начиная с 2003 г., каждые три года Казахстан принимает Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В июне прошлого года прошел V Съезд, в котором участвовали лидеры и высокие представители более десяти регионов мира, включая генерального секретаря ООН.

Казахстан - главным инициатор провозглашения ООН Международного десятилетия сближения культур (2013-2022 гг.), нацеленного на поощрение солидарности между всеми народами мира, равенства, инклюзивности, а также культурного многообразия.

«ИНФОТАГ»: Казахстан стал первой из стран бывшего СССР, которая председательствовала в ОБСЕ.

ИГОРЬ МУСАЛИМОВ: На посту председателя ОБСЕ Казахстан придерживался девиза «Четырех Т»: доверие (trust), традиция (tradition), прозрачность (transparency) и терпимость (tolerance). Нашей стране удалось созвать первый саммит за 11 лет в Астане. Казахстан уделял особое внимание стратегии единого и неделимого сообщества евроатлантической и евразийской безопасности. Во время председательства, Астана также принимала Конференцию высокого уровня по толерантности и недискриминации, которая создала прочную основу для совместной работы по продвижению данной тематики в государствах-участниках ОБСЕ.

«ИНФОТАГ»: Новый 2017 г. начинается для Казахстана с членства страны в Совете безопасности ООН. Какую ответственность это накладывает на Астану?

ИГОРЬ МУСАЛИМОВ: Бесспорно, что членство в Совете безопасности ООН накладывает на Казахстан особую ответственность перед всеми членами международного сообщества. С учетом особой актуальности вопросов противодействия терроризму и религиозному экстремизму, мы будем продвигать инициативу Казахстана о создании под эгидой ООН Глобальной контртеррористической коалиции. В качестве члена Совета безопасности Астана будет работать над укреплением роли ООН, которая, по нашему глубокому убеждению, является центральным и ключевым элементом в поддержании глобального мира, стабильности и развития.

«ИНФОТАГ»: Спасибо за интервью!