Как конфискуют незаконное имущество в Европе и как (не) конфискуют в Молдове

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На устах
Лилия Захария
Законы аналогичные, результаты – разные.
Государственные чиновники Республики Молдова, которые не могут обосновать свое имущество, могут лишиться его. По крайней мере, так предусматривает довольно «юное» национальное законодательство в области незаконно приобретенного имущества, внедрение которого, однако, затягивается. А между тем некоторые европейские государства уже давно используют деньги, полученные от продажи конфискованного имущества лиц, не сумевших обосновать его легальное происхождение.
Теоретически, у нас…
Согласно Закону о Национальном органе по неподкупности, вступившему в силу 1 августа 2016 года, НОН проверяет имущество субъектов декларирования. В случае установления данным контрольным органом того, что проверяемое лицо обладает доходами и дорогостоящим имуществом, накопленными в период исполнения им государственной должности, но не может обосновать их происхождение, составляется констатирующий акт о наличии необоснованного имущества. Затем заявление о конфискации такого имущества подается в суд. В случае вынесения судебной инстанцией вердикта о необоснованном характере имущества, окончательное судебное решение передается Министерству финансов для исполнения.
Согласно закону, «конфискация может касаться всего имущества, которым владеет субъект декларирования, части этого имущества или же определенного/определенных объектов». Также, «в случае решения о конфискации всего необоснованного имущества, части имущества или определенного объекта таковые реализуются посредством продажи с аукциона в соответствии с установленной Правительством процедурой или, по необходимости, передаются в собственность государства», – указывается в законодательном акте.
Практически, у них...
• В Чешской республике имущество государственных чиновников может быть конфисковано только в случае их уголовного преследования. Уголовно-процессуальный кодекс Чехии допускает конфискацию как материального имущества, так и финансовых активов. И в Дании процедура конфискации необоснованного имущества, как правило, применяется после вынесения осудительного приговора в уголовном процессе. Распространенной практикой в этой скандинавской стране является продажа конфискованного имущества и перечисление вырученных денег в государственную казну.
Новая Директива ЕС касается и третьих лиц
Другим важным положением Директивы ЕС является возможность конфискации имущества третьих лиц в случаях, когда фактические владельцы неправомерно приобретенного имущества регистрируют свои банковские счета и материальные ценности на других людей. «Только отобрав у правонарушителей имущество, мы сможем говорить о реальной борьбе с преступностью. Нельзя больше мириться с ситуацией, когда сажаем преступника в тюрьму, а его криминальные деньги оставляем в обороте», – заявила два года назад экс-министр юстиции Румынии Моника Маковей, содокладчик и подвижник вышеназванной Директивы ЕС.
Крайним сроком для адаптации государствам-членами ЕС национальной законодательной основы к Директиве о замораживании и конфискации средств совершения преступлений и доходов от преступной деятельности в Европейском союзе был установлен 2016 год.
• Несмотря на то, что в последние годы и пресса, и гражданское общество Республики Молдова сообщали о множестве случаев предположительно незаконно добытого имущества, ни до принятия Закона о Национальном органе по неподкупности, ни после его вступления в силу, в нашей стране не было случаев конфискации имущества сомнительного происхождения. И это в то время, когда все наши власти говорят о заимствовании европейских стандартов и практик.
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