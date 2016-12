Как конфискуют незаконное имущество в Европе и как (не) конфискуют в Молдове

Лилия Захария

Законы аналогичные, результаты – разные.

Государственные чиновники Республики Молдова, которые не могут обосновать свое имущество, могут лишиться его. По крайней мере, так предусматривает довольно «юное» национальное законодательство в области незаконно приобретенного имущества, внедрение которого, однако, затягивается. А между тем некоторые европейские государства уже давно используют деньги, полученные от продажи конфискованного имущества лиц, не сумевших обосновать его легальное происхождение.

Теоретически, у нас…

На данный момент национальное законодательство предусматривает, что требовать подобную конфискацию вправе прокуроры, а также инспекторы Национального органа по неподкупности (НОН) – новой структуры, созданной вместо Национальной комиссии по неподкупности.

Согласно Закону о Национальном органе по неподкупности, вступившему в силу 1 августа 2016 года, НОН проверяет имущество субъектов декларирования. В случае установления данным контрольным органом того, что проверяемое лицо обладает доходами и дорогостоящим имуществом, накопленными в период исполнения им государственной должности, но не может обосновать их происхождение, составляется констатирующий акт о наличии необоснованного имущества. Затем заявление о конфискации такого имущества подается в суд. В случае вынесения судебной инстанцией вердикта о необоснованном характере имущества, окончательное судебное решение передается Министерству финансов для исполнения.

Согласно закону, «конфискация может касаться всего имущества, которым владеет субъект декларирования, части этого имущества или же определенного/определенных объектов». Также, «в случае решения о конфискации всего необоснованного имущества, части имущества или определенного объекта таковые реализуются посредством продажи с аукциона в соответствии с установленной Правительством процедурой или, по необходимости, передаются в собственность государства», – указывается в законодательном акте.

Практически, у них...

Если Республика Молдова — новичок по части конфискации необоснованного имущества, то некоторые страны Европейского союза уже много лет весьма успешно применяют эту процедуру. Согласно исследованию Disposal of confiscated assets in the EU Member States (Управление конфискованным имуществом в государствах ЕС – прим. ред.), разработанному Центром европейских демократических исследований, в большинстве стран сообщества незаконно нажитое имущество конфискуется, посредством либо гражданского, либо уголовного процесса.

• В Чешской республике имущество государственных чиновников может быть конфисковано только в случае их уголовного преследования. Уголовно-процессуальный кодекс Чехии допускает конфискацию как материального имущества, так и финансовых активов. И в Дании процедура конфискации необоснованного имущества, как правило, применяется после вынесения осудительного приговора в уголовном процессе. Распространенной практикой в этой скандинавской стране является продажа конфискованного имущества и перечисление вырученных денег в государственную казну.

• В Финляндии конфискация тоже возможна лишь в рамках уголовного процесса и регламентируется Уголовным кодексом. Непреложное правило в этой стране – очень бережное отношение и эффективное управление имуществом, которое подлежит конфискации, для предотвращения его повреждения. В Финляндии конфискованное имущество либо выставляется на продажу, либо используется учреждениями или органами местного публичного управления.

• Осуждение в уголовном процессе служит основанием для конфискации имущества и в Литве. В этом прибалтийском государстве право собственности лица может временно ограничиваться соответствующим распоряжением прокурора в целях обеспечения конфискации.

• В отличие от вышеназванных стран, в Ирландии конфискация необоснованного имущества возможна в рамках как уголовного, так и гражданского процесса. Как правило, недвижимость и ценные вещи продаются на аукционах, а автомобили – посредством автодиллеров. Способ продажи устанавливается судом после вынесения окончательного решения о конфискации. Закон предусматривает максимально оперативную продажу имущества и передачу денег Министерству финансов.

Новая Директива ЕС касается и третьих лиц

В последние годы государства ЕС и европейские учреждения объединили свои усилия в борьбе с незаконным обогащением. Для обеспечения единообразия законодательных норм по этому разделу Европейский парламент принял в 2014 году директиву, которая предусматривает применение странами сообщества процедуры расширенной конфискации в случаях, когда стоимость имущества осужденного лица не может быть обоснована его легальными доходами.

Другим важным положением Директивы ЕС является возможность конфискации имущества третьих лиц в случаях, когда фактические владельцы неправомерно приобретенного имущества регистрируют свои банковские счета и материальные ценности на других людей. «Только отобрав у правонарушителей имущество, мы сможем говорить о реальной борьбе с преступностью. Нельзя больше мириться с ситуацией, когда сажаем преступника в тюрьму, а его криминальные деньги оставляем в обороте», – заявила два года назад экс-министр юстиции Румынии Моника Маковей, содокладчик и подвижник вышеназванной Директивы ЕС.

Крайним сроком для адаптации государствам-членами ЕС национальной законодательной основы к Директиве о замораживании и конфискации средств совершения преступлений и доходов от преступной деятельности в Европейском союзе был установлен 2016 год.

• Несмотря на то, что в последние годы и пресса, и гражданское общество Республики Молдова сообщали о множестве случаев предположительно незаконно добытого имущества, ни до принятия Закона о Национальном органе по неподкупности, ни после его вступления в силу, в нашей стране не было случаев конфискации имущества сомнительного происхождения. И это в то время, когда все наши власти говорят о заимствовании европейских стандартов и практик.