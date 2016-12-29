Безопасность в Молдове на Новый год: домушники вычисляют своих жертв по соцсетям

Александр РОГОЗА, Екатерина ШЕВЦОВА, Павел МУНТЯН

Дело к Новому году. Многие жители Молдовы уезжают из городов. Кто-то на дачу, а кто-то и в теплые края. Поэтому у воров-домушников Новый год - один из самых горячих сезонов. И не у всех есть возможность оставить свое жилище под присмотром друзей, знакомых или соседей. И как при этом обезопасить свой дом от квартирных краж, чтобы, возвращаясь домой, не обнаружить голые стены?

Полезные советы накануне новогодних праздников специально для читателей "КП" дали эксперты из МВД.

Старые деревянные окна надежнее пластиковых

Отличаются ли способы, благодаря которым воры попадают в квартиры зимой и летом?

Как выяснилось, отличия есть. В холодное время года чуть меньше случаев, когда проникают с внешней стороны здания - через окна и балконы. Окна сейчас у большинства пластиковые. Изготовители обещают, что их невозможно вскрыть. На самом деле пластиковые окна открываются значительно проще, чем наши старенькие деревянные окошки.

Есть о чем беспокоиться и владельцам квартир на первых этажах (первый и второй), и пяти-, девятиэтажных домов, где проходят газовые трубы. Воры взбираются по ним и открывают окно.

Отдельная каста - "специалисты", которые работают с замками. Бывают случаи, когда воры вскрывали двери без следов взлома. Там используется классический подбор ключа. Преступники заходят без нарушения порядка, а затем вынимают из шкафов и укромных мест деньги и ценности. Забрав "добычу", они аккуратно выходят и закрывают дверь на ключ. Такие кражи хозяева квартиры могут не замечать месяцами. Нужно учесть также, что воры стараются чаще всего взять деньги или ювелирные украшения. Их можно положить в карман и выйти из дома, не привлекая чужого внимания. А попробуй выйти из подъезда с той же плазмой, чтобы на тебя взгляд не бросили.

Когда сейф не помощник

Как говорят полицейские, самый универсальный способ сберечь свою квартиру от домушников - поставить жилище на сигнализацию вневедомственной охраны, например. Впрочем, многие от планов на сигнализацию отказываются - это довольно дорого.

Правда, не стоит забывать, что некоторые экономят на сигнализации, но при этом держат дома в потайном месте сейф. Эффективно ли это? Как выяснилось, нет. Люди, которые вскрывают замки, чаще всего точно знают, к кому идут и на что примерно можно рассчитывать. Это воры довольно высокой квалификации. Для них нет особой разницы - что дверной замок, что недорогой сейф. Ну потратит на 20 минут больше. Хозяина-то все равно дома нет.

Если у вас есть крупная сумма денег, лучше всего положить их в депозитарий в государственный банк. А вот с ценностями, ювелирными украшениями - уже сложнее. В Украине участились случаи, когда воры научились "бесшумно" обчищать и банковские ячейки. Чего только стоит случай, произошедший летом в столице. Кишиневец пошел в банк, чтобы проверить свои сбережения. Открыл дверцу, а там… пустота! И что в таких ситуациях делать? Хоть закатывай в трехлитровые банки да на огороде закапывай.

Тут эксперты дают еще несколько полезных советов.

Во-первых, если хотите сохранить свои драгоценности в банке, лучше выбирайте с зарубежным капиталом. Да, стоить услуга хранения будет дороже, но и гарантий вам предоставят побольше. Во-вторых, сразу посмотрите, в каких условиях хранят ячейки. Хорошо, чтобы депозитарий находился за отдельной дверью от других помещений, а войти внутрь можно было лишь с помощью банковского служащего. Ну и в-третьих, нужно проверить, действительно ли ячейку можно открыть, используя сразу два ключа, а не по отдельности.

"Заходите, люди добрые, берите что хотите"

Современные воры успешно осваивают новые технологии. Теперь можно не мельтешить лишний раз по подъездам, присматриваясь к потенциальной квартире. Будущая жертва сама все покажет. Как бы мы ни любили соцсети, они нас иногда и подводят. Они стали открытой системой, в которой люди не только общаются, но довольно часто еще и хвастаются своим достатком, сообщают, когда и куда уезжают. У многих в профилях миллион друзей, в реальной жизни незнакомых. Преступники добавляются в друзья к людям, которые их потенциально заинтересовали. И наблюдают. Вычисляют, на что в квартире этого человека можно поживиться.

А дальше - дело техники. Главное, что пользователи соцсетей часто сами включают геолокацию своих домашних фото (у каждого снимка прописывается, где он сделан - вплоть до конкретного дома на карте. См. фото. - Авт.). А там - интерьер, обстановка, которые о многом могут сказать.

Пока знакомые будут умиляться вашим снимком у зеркала с подписью: "А вот я дома в халатике", вор может присмотреть, какая у вас на заднем плане дорогая мебель. "А вот моя машинка". "А вот какое мне колечко подарили...". Потом мы читаем в криминальных новостях что-то наподобие: 23-летняя безработная жительница Чеканского района приехала с отдыха на Карибах и недосчиталась трех норковых шуб, дорогого телефона и ювелирных украшений на десятки тысяч леев.

Эксперты также дополняют: "разведка" через соцсети может длиться и полгода, и даже год.

А вы это делаете?

ВАЖНО

Идет и дергает ручки

Открытая дверь - один из самых распространенных способов квартирных краж, когда преступнику даже не нужно взламывать замок. Хозяева довольно часто забывают ее закрыть. И в момент кражи вполне даже могут быть дома.

Вор просто идет по подъезду, дергая за ручки. Если нашел открытую квартиру, ему нужно всего несколько секунд: максимально тихо открыть дверь, оценить обстановку в прихожей и утащить нечто ценное, что лежит на расстоянии вытянутой руки. Многие прямо в прихожей кошельки выкладывают, сумки оставляют, гаджеты.

Если вор открыл дверь, а хозяин находится где-то рядом, преступник наврать может: ой, шел к другу и ошибся этажом...

Так что всей семье лучше завести привычку запирать двери всегда и везде.

НА ЗАМЕТКУ

Вести себя в интернете правильно

Если не хотите, чтобы вас обчистили:

1) Не добавляйте в друзья случайных, незнакомых людей. Ими могут оказаться преступники.

2) Не включайте геолокацию своих домашних фото.

3) И вообще пореже хвастайтесь, не стоит дело не в дело выставлять снимки, демонстрирующие ваш достаток.

4) Не сообщайте, что вы улетаете в отпуск или командировку, а значит, в квартире никого не будет. И уж тем более не выкладывайте фото посадочных талонов и билетов.

5) Прочтите эти правила своим детям, ведь чаще всего именно подростки ведут себя в Сети легкомысленно.