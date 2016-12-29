Председатель Демократической партии Молдовы опубликовал биографию в своем блоге

Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк опубликовал автобиографию в своем блоге. Политик рассказал о личной жизни и работе, о которых пресса раньше не писала. Лидер демократов описал свое детство, студенчество и то, как ему удалось стать успешным предпринимателем. Кроме того, Влад Плахотнюк впервые выложил в сеть и фотографии из личного архива.

Влад Плахотнюк родился в селе Питушка Каларашского района, а когда ему было всего три месяца, семья переехала в село Грозешты Ниспоренского района.

Лидер ДПМ рассказывает, что с ранних лет он мало спал и много работал.

По словам политика, в школе он всегда старался быть лучшим и делать больше, чем от него требовали.

Учился он не ради оценок и похвалы, а для того чтобы как можно больше узнать и получить возможность использовать эти знания, а удовольствие от соперничества переживал на районных олимпиадах, где всегда занимал ведущие места.

Рассказал Влад Плахотнюк и о своих увлечениях. Шесть лет политик посещал музыкальную школу и занимался разными видами спорта. Наибольшего успеха он добился в тяжелой атлетике, заняв второе место среди юниоров на республиканском чемпионате. В семье, в которой вырос политик, было шестеро детей. У родителей не было времени их баловать.

Лидер ДПМ окончил политехнический институт, служил в армии, а затем исполнил свою мечту, поступив на факультет права.

Плахотнюк рассказывает, что первые шаги в коммерческой деятельности и в сфере услуг предпринял на рынках Белграда и в Македонии. Потом, по его словам, он попытался заниматься видео-салонами. Такой бизнес практиковали многие наши граждане в 90-х годах. Затем последовал первый серьезный бизнес - открытие типографии, на которой печатались этикетки для нескольких молдавских и зарубежных винзаводов.

Позже он управлял делами в Румынии, а в Италии руководил строительной компанией с 300-ами рабочими. В то же время Влад Плахотнюк занялся развитием филиала компании Petrom в Молдове, который занял ведущее место на рынке страны, став одним из крупнейших налогоплательщиков в государственный бюджет. Затем последовали проекты в сфере туризма, СМИ и недвижимости.

Политикой Влад Плахотнюк начал заниматься в 2010 году, хотя признает, что был в нее вовлечен намного раньше. В период с 2007 по 2009 он не раз оказывал поддержку тогдашним лидерам оппозиции. Он так поступал, потому что хотел, чтобы Молдова перестала быть страной с коммунистической доктриной. На парламентских выборах 2010 он баллотировался по спискам Демпартии, а недавно Влада Плахотнюка избрали председателем политформирования.

Политик хочет, чтобы партия стала образцом демократической организации и представляла интересы как можно большего числа граждан страны. Влад Плахотнюк говорит, что хочет превратить Молдову в современное государство, граждане которого могли встречать старость достойно. Председатель ДПМ отметил, что до сих пор ему удавалось успешно завершить все начатые проекты, и добиться успеха, каким бы долгим, трудным и тернистым ни был путь к нему.