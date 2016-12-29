Следующее заседание суда по делу Усатого пройдет 8 февраля

Следующее заседание суда по уголовному делу против председателя "Нашей партии" (НП), примара Бэлць Ренато Усатого пройдет 8 февраля. Накануне такое решение принял суд столичного сектора Рышкань.

В ходе слушаний было рассмотрено ходатайство адвокатов о незаконности возобновления уголовного дела в отношении лидера НП.

"Это постановление незаконно. Даже при возможном наличии ошибок в уголовном деле, согласно законодательству Молдовы, срок исковой давности составляет не более одного года, а это постановление было подписано спустя три года", - сказал адвокат Анатол Истрате.

Другой адвокат политика Иван Черга, комментируя требование стороны обвинения проводить слушания в закрытом режиме, высказал мнение, что оно продиктовано тем, что в материалах дела, содержатся доказательства невиновности его подзащитного.

Адвокаты обратились к СМИ с просьбой не искажать информацию о ходе слушаний.

"Ряд СМИ сообщил, что адвокаты Усатого, якобы, не уверены в том, что в Великобритании возбуждено уголовное дело по факту покушения на Германа Горбунцова. Нам точно известно, что такое дело существует", - сказал Истрате, выразив недоумение тем, что прокурор до сих пор не представил в суде это доказательство виновности Усатого.

"Важность этого доказательства, продиктована тем, что при существовании уголовного дела в Великобритании, аналогичное дело в Молдове является незаконным. В этих обстоятельствах возможность уголовного производства в Молдове совершенно исключена. Деяние совершено в Великобритании, пострадавший находится в Великобритании, доказательства - в Великобритании. Поэтому все обстоятельства дела могут быть раскрыты Скотланд-Ярдом", - заявил Истрате.