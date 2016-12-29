Государства-члены ООН обеспокоены ситуацией СМИ в Молдове

ООН предложила Молдова 10 рекомендаций для реформирования СМИ.

Страны входящие в состав ООН выразили крайнее беспокойство условиями, в которых приходится работать независимым журналистам на медиа-рынке Молдовы.

Отмечен высокий уровень концентрации СМИ в руках некоторых политических деятелей. В связи с этим, ООН рекомендовала молдавским властям уважать плюрализм в СМИ, защищать независимых журналистов и бороться с монополизацией прессы.

Отдельно республике предлагается усовершенствовать нормативно-правовую базу, чтобы упростить процедуру создания новых СМИ и обеспечить нормальное функционирование уже существующих. Также молдавских властей призвали бороться с коррупцией в области доступа к общественной информации и поддерживать гражданское общество и организации, выступающие за права журналистов.

Всего на сессии ООН в нынешнем году, Молдова получила 206 рекомендаций для улучшения законодательства в области соблюдения прав человека. Из них, власти приняли 175, а 31 находятся на стадии рассмотрения.

Согласно данным организации "Репортеры без границ", в 2015 г. Молдова опустилась на четыре позиции в области свободы прессы - на 76 место из 180 стран. Самые крупные проблемы, с которыми сталкиваются молдавские СМИ - ограничение доступа к общественной информации, отсутствие законодательства, стимулирующего развитие независимой прессы, манипулирование общественным мнением, цензура.