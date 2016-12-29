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Шалару назвал Киртоакэ жертвой проводимой политики Гимпу
29.12.2016

 Дорин Киртоакэ хороший политик, которому не позволили стать хорошим мэром. Такого мнения придерживается экс-министр обороны Анатол Шалару.

По его словам, Дорин Киртоакэ стал жертвой проводимой политики Михая Гимпу, передает golos.md

«Я продолжаю верить в Дорина Киртоакэ, ему просто не позволили стать хорошим мэром. По этой причине у него развился комплекс. Например, в 2014 году я просил его баллотироваться на пост председателя партии, однако он сказал мне, что не может переступить через этот барьер, поскольку Михай Гимпу - его дядя. Он очень закомплексован и Гимпу его контролирует. Дорин Киртоакэ понимает, что потерпел неудачу», - сказал Анатол Шалару в эфире передачи Pahomi на телеканале Realitatea TV.

Бывший глава оборонного ведомства добавил, что Киртоакэ был вынужден уйти из политики по просьбе  его дяди.

«Из политика он превратился в управляющего городом, а его ошибка в том, что он не  назначил городского администратора. Ему нужно было вступить в битву с Ворониным, обеспечив себе таким образом рост рейтинга, но он вступил в бой с дырками в асфальте и канализацией, а также с проблемами в детских садах и школах. Поэтому Дорин Киртоакэ потерпел поражение», - заключил Анатол Шалару.


 
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