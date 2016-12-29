Еще раз об аннулировании закона, перекладывающего на плечи граждан украденный миллиард

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Пресс-секретарь президента Игоря Додона Ион Чебан ответил спикеру Парламента РМ Андриану Канду, раскритиковавшему инициативу главы государства об аннулировании закона, перекладывающего на плечи граждан украденный миллиард.
– Мы приняли к сведению болезненную реакцию представителей власти на законодательную инициативу Президента Республики Молдова Игоря Додона аннулировать закон, который перекладывает на плечи граждан украденный миллиард. В данном смысле считаем уместным отметить, что позиция президента совпадает с мнением большинства населения. Избранный народом президент обладает легитимностью, дал клятву днем перед народом, а не в потемках, его решения соответствуют интересам большинства граждан, а действия являются абсолютно законными, – заявил Чебан.
Пресс-секретарь и советник президента в области политики также отметил: Андриану Канду следовало бы спуститься из кресла спикера парламента на землю и посмотреть на существующие в стране проблемы глазами простых граждан, а не главы законодательного органа.
– Просим спикера парламента Андриана Канду быть столь же разговорчивым и в отношении других чувствительных вопросов, фигурирующих в социальной повестке, и попробовать посмотреть на существующие в стране проблемы не из кресла председателя парламента, а глазами простых граждан, – заключил он.
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