Еще раз об аннулировании закона, перекладывающего на плечи граждан украденный миллиард

Пресс-секретарь президента Игоря Додона Ион Чебан ответил спикеру Парламента РМ Андриану Канду, раскритиковавшему инициативу главы государства об аннулировании закона, перекладывающего на плечи граждан украденный миллиард.

– Мы при­ня­ли к све­де­нию болез­нен­ную реак­цию пред­ста­ви­те­лей вла­сти на зако­но­да­тель­ную ини­ци­а­ти­ву Пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Мол­до­ва Иго­ря Додо­на анну­ли­ро­вать закон, кото­рый пере­кла­ды­ва­ет на пле­чи граж­дан укра­ден­ный мил­ли­ард. В дан­ном смысле счи­та­ем умест­ным отме­тить, что пози­ция пре­зи­ден­та сов­па­да­ет с мне­ни­ем боль­шин­ства насе­ле­ния. Избран­ный наро­дом пре­зи­дент обла­да­ет леги­тим­но­стью, дал клят­ву днем перед наро­дом, а не в потем­ках, его реше­ния соот­вет­ству­ют инте­ре­сам боль­шин­ства граж­дан, а дей­ствия явля­ют­ся абсо­лют­но закон­ны­ми, – заявил Чебан.

Пресс-секретарь и совет­ник пре­зи­ден­та в обла­сти поли­ти­ки так­же отме­тил: Андри­а­ну Кан­ду сле­до­ва­ло бы спу­стить­ся из кресла спи­ке­ра пар­ла­мен­та на зем­лю и посмот­реть на суще­ству­ю­щие в стра­не про­бле­мы гла­за­ми про­стых граж­дан, а не гла­вы зако­но­да­тель­но­го орга­на.

– Про­сим спи­ке­ра пар­ла­мен­та Андри­а­на Кан­ду быть столь же раз­го­вор­чи­вым и в отно­ше­нии дру­гих чув­стви­тель­ных вопро­сов, фигу­ри­ру­ю­щих в соци­аль­ной повест­ке, и попро­бо­вать посмот­реть на суще­ству­ю­щие в стра­не про­бле­мы не из кресла пред­се­да­те­ля пар­ла­мен­та, а гла­за­ми про­стых граж­дан, – заклю­чил он.