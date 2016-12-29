29 Декабря 2016
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Еще раз об аннулировании закона, перекладывающего на плечи граждан украденный миллиард
29.12.2016

Пресс-секретарь президента Игоря Додона Ион Чебан ответил спикеру Парламента РМ Андриану Канду, раскритиковавшему инициативу главы государства об аннулировании закона, перекладывающего на плечи граждан украденный миллиард.

– Мы при­ня­ли к све­де­нию болез­нен­ную реак­цию пред­ста­ви­те­лей вла­сти на зако­но­да­тель­ную ини­ци­а­ти­ву Пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Мол­до­ва Иго­ря Додо­на анну­ли­ро­вать закон, кото­рый пере­кла­ды­ва­ет на пле­чи граж­дан укра­ден­ный мил­ли­ард. В дан­ном смысле счи­та­ем умест­ным отме­тить, что пози­ция пре­зи­ден­та сов­па­да­ет с мне­ни­ем боль­шин­ства насе­ле­ния. Избран­ный наро­дом пре­зи­дент обла­да­ет леги­тим­но­стью, дал клят­ву днем перед наро­дом, а не в потем­ках, его реше­ния соот­вет­ству­ют инте­ре­сам боль­шин­ства граж­дан, а дей­ствия явля­ют­ся абсо­лют­но закон­ны­ми, – заявил Чебан.

Пресс-секретарь и совет­ник пре­зи­ден­та в обла­сти поли­ти­ки так­же отме­тил: Андри­а­ну Кан­ду сле­до­ва­ло бы спу­стить­ся из кресла спи­ке­ра пар­ла­мен­та на зем­лю и посмот­реть на суще­ству­ю­щие в стра­не про­бле­мы гла­за­ми про­стых граж­дан, а не гла­вы зако­но­да­тель­но­го орга­на.

– Про­сим спи­ке­ра пар­ла­мен­та Андри­а­на Кан­ду быть столь же раз­го­вор­чи­вым и в отно­ше­нии дру­гих чув­стви­тель­ных вопро­сов, фигу­ри­ру­ю­щих в соци­аль­ной повест­ке, и попро­бо­вать посмот­реть на суще­ству­ю­щие в стра­не про­бле­мы не из кресла пред­се­да­те­ля пар­ла­мен­та, а гла­за­ми про­стых граж­дан, – заклю­чил он.


 
Количество просмотров:
174
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2016 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.