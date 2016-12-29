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Спорт
Добровольский объявил состав сборной для товарищеского матча с Катаром
29.12.2016

Главный тренер сборной Молдовы Игорь Добровольский объявил расширенный список игроков для товарищеского матча с командой Катара, намеченного на 17 января в Дохе, передает IPN.

Среди 27 игроков есть спортсмен, который выступает в Дивизии А: нападающий Артем Забун из команды „Виктория”, Бардар. Впервые были вызваны нападающие Еуджен Ребенжа и Серджиу Плэтика из „Сперанца”, Ниспорень.

Полный состав сборной следующий:

Илие Чебану („Мордовия”, Россия), Алексей Кошелев („Шериф”, Тирасполь), Раду Мыцу („Милсами”, Орхей) – вратари;

Андриан Кашкавал („Луч-Энергия”, Россия), Виктор Головатенко („Заря”, Бэлць), Вячеслав Посмак („Дачия”, Кишинев), Виталий Бордиян („Шериф”, Тирасполь), Петру Раку, Вадим Болохан, Дину Граур („Милсами”, Орхей), Ион Жардан („Зимбру”, Кишинев), Игорь Андроник („Сперанца”, Ниспорень) – защитники;

Еуджен Чеботару („Сибирь”, Россия), Георге Андроник, Александру Антонюк, Андрей Кожокарь, Александру Дедов („Милсами”. Орхей), Владислав Иванов („Шериф”, Тирасполь), Максим Михалев („Заря”, Бэлць), Максим Антонюк („Академия”, Кишинев), Дан Спэтару („Зимбру”, Кишинев) – полузащитники;

Евгений Сидоренко („Милсами”, Орхей), Игорь Бугаев („Заря”, Бэлць), Раду Гынсарь, Еуджен Ребенжа („Шериф”, Тирасполь), Артем Забун („Виктория”, Бардар), Серджиу Плэтика („Сперанца”, Ниспорень) - нападающие.


 
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