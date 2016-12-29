Главная Платон рассказал, как его «продали» за 3 миллиона долларов Плахотнюку, который сейчас приберет к рукам собственность в 300 (!) миллионов Так называемая экстрадиция Вячеслава Платона была результатом договоренности между украинским президентом Петром Порошенко и олигархом Владимиром Плахотнюком, за которую в итоге было заплачено 3 миллиона долларов. По крайней мере, так считает Платон, который утверждает, что Плахотнюк раскошелился на 3 миллиона долларов, чтобы прибрать к рукам собственность в 300 миллионов.



Пока Платона держат за решеткой, собственность акционеров и иностранных инвесторов, которых он представлял в Молдове, составляющая не менее 300 миллионов долларов, подвергается рейдерским захватам. Об этом заявил Вячеслав Платон на судебном заседании от 23 декабря.



«Проблема в том, что г-н Порошенко имел в Республике Молдова бизнес - торговый центр Gemeni. Этот бизнес они разделили пополам с Плахотнюком. Я узнал впоследствии, что за 3 миллиона долларов меня похитили из Украины. Почему сегодня поступают письма от Прокуратуры Украины, от Службы безопасности? Потому что меня не экстрадировали, а похитили! Меня продали за 3 миллиона долларов… как раба на рынке. Просто продали Плахотнюку. Зачем это все делается? Дело в том, что на сегодняшний день я представляю в Молдове разных инвесторов, у которых на территории РМ есть имущество, по самым скромным подсчетам, на сумму 300 миллионов долларов минимум. Речь идет о самых крупных банках, крупнейших страховых компаниях. Все они сейчас подвергаются рейдерским захватам. Г-н Плахотнюк это все организовал. А для того чтобы представитель этих компаний не смог ничего сделать, его закрыли в тюрьму. Прокуратура держит меня только для того, чтобы я не мешал Плахотнюку похищать чужое имущество», - сказал Платон в ходе судебного заседания.



В этой связи Вячеслав Платон обвинил прокуроров в сговоре с Плахотнюком и обратил внимание, что следственные органы США расследует все эти случаи.



«Господа прокуроры являются соучастниками. Все знают, что ФБР сейчас расследует это дело. Я уже дал показания ФБР, когда был в Украине. И, господин прокурор, когда вы поедете в Румынию покататься на лыжах, вы можете случайно оказаться в федеральной тюрьме Нью-Йорка», - сказал бизнесмен.



В рамках процесса Вячеслав Платон также рассказал, как Плахотнюк путем рейдерских захватов похитил акции бизнесменов Виктора Цопы и Виорела Цопы, которыми они владели в Victoriabank.



«В 2011 году у меня была сделка с г-ном Плахотнюком. Тогда я представлял инвесторов, и он передал нам акции в размере 38%, которые он украл у Цоп в результате рейдерских атак в 2011 году. Было возбуждено уголовное дело. Я попросил, чтобы меня допросили по рейдерским атакам в 2011 году, когда г-н Плахотнюк продавал украденные акции. Я был готов давать показания, но, к сожалению, ни одного допроса на данную тему не было. Скорее всего, пока Плахотнюк будет находиться у власти, никаких вопросов не будет», - отметил Платон.



Вячеслав Платон говорит, что прокуратура отказывается допросить Плахотнюка, Канду, Яралова, Политову и других лиц, фигурирующих в его показаниях. Более того, Платон подробно описывает, как Плахотнюк с помощью вышеперечисленных вывел 80 миллионов долларов из Victoriabank.



«Сделка была совершена с г-ном Плахотнюком по приобретению у него акций Victoriabank, компании Asito, компании Victoria Asigurări и компании Moldova Tur, владеющей гостиницей Naţional. Эти компании, которые были предложены г-ном Плахотнюком, взяли кредиты. Эти кредиты были выведены за границу, и в этот же день эти деньги возвращались на счет Victoriabank. Они возвращались на депозитный счет, который был подписан Канду в качестве представителя г-на Плахотнюка. Лично был подписан г-ном Андрианом Канду, председателем парламента, а также главой банка и покупателями этих акций. Все эти деньги пошли к г-ну Плахотнюку официально, на имя его компании OTIV Prime, которой он владеет в объеме 100% и этого не скрывает. То есть он получил 80 миллионов долларов. Он является бенефициаром этих денег. Я сказал об этом и попросил допросить Яралова, который провел эту схему, Канду, Политову, Корнелиу Гимпу, всех, кто участвовал в этой сделке. Прокуратура отказалась. Когда придет ФБР и спросит, друзья, а почему вы это не расследовали, что вы ответите?» - продолжил Вячеслав Платон.



«В Молдове не существует понятие права. Я знаю, как все здесь работает. В этой стране все возглавляет Плахотнюк. Я общался с ним очень близко, я знаю, кто он, я знаю, что он делает и чем занимается. Поверьте, это не будет длиться долго. Он уйдет в ближайшее время. Он очень сильно ошибается, и с каждым днем эти ошибки становятся все страшнее и страшнее. Завтра-послезавтра его все равно закроют где-нибудь в Европе. Все равно ФБР сюда придет, все равно будут допросы, все будет. В Молдове невозможно ничего украсть, потому что все уже было украдено Плахотнюком. Это просто невозможно. Даже крупные специалисты не найдут ни копейки», - сказал Платон в ходе заседания.

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