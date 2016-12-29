Экономика Вячеслав Ионицэ: Из-за мошенничества в банковской системе национальный публичный бюджет потерял один миллиард долларов Последствия кражи века сказались на налоговых доходах национального публичного бюджета. Таким образом, после мошенничества в банковской сфере, эти доходы сократились на один миллиард долларов. Об этом заявил бывший депутат и председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ.



«Налоговые доходы национального публичного бюджета в 2016 году составят только 1.456 млн долларов, что на один миллиард долларов меньше по сравнению с 2013-2014 годами, которые предшествовали банковской краже», - пояснил бывший депутат.



«Негативное влияние банковской кражи на НПБ в 3 раза больше, чем мировой кризис 2008-2009 годов, который серьезно повлиял на экономику и бюджет страны в тот период, и привел к смене власти. Это резкое снижение произошло, в основном, за счет сокращения объема денежных переводов, которые в течение последних двух лет сократились на один миллиард долларов по сравнению с аналогичным периодом, который предшествовал краже, снижения заработной платы, пересчитанной в долларах, с 2,15 млрд долларов в 2014 году до 1,75 млрд в 2016 году», - добавил Вячеслав Ионицэ.



Более того, Вячеслав Ионицэ говорит, что потери в результате банковского мошенничества проявились в потере доходов бюджета, исходе из страны капитала и сокращении заработной платы населения.



«Соответственно, годовые объемы импорта товаров сократились на 1,5 млрд долларов: с 5,3 млрд до 3,8 млрд долларов. Таким образом, кумулятивный эффект кражи миллиарда долларов из банковской системы составляет один миллиард долларов, выразившийся в потерях бюджетных доходов, исходе капитала из страны, снижении заработной платы населения, снижении денежных переводов и многих других факторах, которые еще предстоит изучить. В результате Молдова превратилась в банановую страну, где бюджет зависит от внешней поддержки», - добавил Вячеслав Ионицэ.

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