Инициативы с требованием к парламенту отменить закон об украденном миллиарде недостаточно; «Додон должен использовать все рычаги, чтобы заставить власть отменить этот закон»

В первую неделю пребывания на посту главы государства Игорь Додон подписал законодательную инициативу, через которую требует от парламента отменить закон, трансформирующий в общественный долг кражу из банковской системы. Однако, законодательная инициатива НЕ является достаточной для освобождения налогоплательщиков от бремени украденного миллиарда, а Игорь Додон должен использовать все рычаги, в том числе мобилизацию населения на акции протеста, если он действительно желает получить результат. Так комментируют политические аналитики, эксперты по борьбе с коррупцией и представители гражданского общества инициативу, подписанную Игорем Додоном.



Вице-председатель Партии «Платформа Достоинство и Правда» Александр Слусарь утверждает, что очень важно, чтобы был использован весь инструментарий главы государства и чтобы попытка снять с плеч людей бремя украденных денег не ограничивалась только законодательной инициативой.



«Список приоритетов ППДП открывает проблема миллиарда. Мы категорически выступаем за отмену закона о миллиарде, привлечение к ответственности виновных и как можно быстрейшее возвращение финансовых средств. На прошлой неделе мы выдвинули несколько претензий к избранному президенту и считаем, что они должны быть главной задачей нового президента, а не геополитическая демагогия. Посмотрим, как эта инициатива будет принята в парламенте, мы надеемся, что она очень хорошо подготовлена и не останется только инициативой. Мы надеемся, что для решения этой проблемы будет использован весь инструментарий главы государства и она не будет оставлена без того, чтобы проследить, проголосована она или нет, не окажется только пылью в глаза», - утверждает Александр Слусарь.



Заместитель председателя ППДП также заявил для Jurnal, что Игорь Додон должен как можно быстрее направить инициативу в парламент и при первой же возможности созвать так называемое парламентское большинство и руководителей фракций.



«Мы должны поставить вопрос очень безапелляционно, потому что это воля народа. Народ не может платить за то, что украли у народа же. Это абсурдно и антиобщественно, и важно, чтобы президент сделал этот шаг. Не спрятался, не думал, что если выдвинул эту инициативу, то можно умыть руки. Мы будем очень требовательны, и мы этого не допустим. Инициативы должны продвигаться настойчиво, со всеми возможными правовыми рычагами, и важно, чтобы в самое ближайшее время этот закон был отменен. Мы не раз упоминали, как должна быть решена проблема: приостановление государственных гарантий от правительства Лянкэ, Габурича, привлечение к ответственности лиц, которые разработали этот законопроект, решение проблемы с Национальным банком. Два года нужно интенсивно заниматься возвратом денег, восстанавливать похищенные суммы и когда останется небольшая часть невозвращенных средств, только тогда можно вернуться к вопросу принятия или непринятия таких законов. Но, на данный момент, определенно, этот закон должен быть как можно быстрее отменен», - отметил Александр Слусарь.



В то же время Александр Слусарь сказал, что члены Платформы «Достоинство и Правда» будут продолжать настаивать и следить за всеми действиями, связанными с этим антинародным и антисоциальным законом.



«Давление, настойчивость, протест – это основное оружие Партии «Платформа Достоинство и Правда». Именно с помощью этих методов в 2015 году через протесты, организованные Платформой DA, мы остановили перекладывание на плечи граждан еще 7,5 миллиардов леев, под которые правительство Габурича готово было выдать государственные гарантии, дополнительно к тем 15,5 миллиардам леев. Тогда именно Платформа DA остановила это безобразие и Габурич предпочел скорее подать в отставку, чем все-таки это сделать», - отметил Слусарь.



Бывший посол РМ в ООН и Совете Европы Алексей Тулбуре также говорит, что Игорь Додон должен быть готовым приступить к действиям, чтобы выполнить обещание, данное во время президентской избирательной кампании.



«Это было одним из его предвыборных обещаний. Он обязан был выйти с такой инициативой. Никто не наивен, и понятно, что парламент, правительство добровольно этот закон не отменит. Но если он запустил эту инициативу, то должен иметь четкий алгоритм последующих действий, которые приведут к результату. Так просто не пойдет: якобы, выдвинул законодательную инициативу и выполнил обещание. Ведь обещано было отменить этот закон. Он должен быть готов приступить к действиям, которые заставят власть принять отмену этого закона», - заявил Алексей Тулбуре для Jurnal.

В свою очередь член Гражданской платформы «Достоинство и Правда», журналист Василий Нэстасе, отметил: «Просто НЕ достаточно сделать еще одну законодательную инициативу, которая является необходимой и целесообразной. Важно использовать все политические, народные, юридические инструменты, чтобы получить это. В первую очередь, нужна политическая воля. Если эта власть, которая таким насмешливым образом отреагировала на законодательную инициативу, не примет ее, я считаю важным, чтобы президент Додон, оппозиция, все, кто действительно думает, что эта страна должна быть выведена из плена, предприняли все необходимые меры, чтобы заставить незаконную власть решить эту проблему».



Других лидеры общественного мнения также говорят, что Игорь Додон должен предпринять несколько шагов в направлении расследования банковской кражи.



«Мы, конечно, понимаем, что речь идет не просто о снятии бремени с плеч граждан, потому что это почти невозможно, но мы хотим, чтобы и НБМ, который допустил эту кражу, был как можно более заинтересован в возврате этих средств. Мы ждем гораздо больше от г-на Додона, чтобы он попросил о международном расследовании банковской кражи, потребовал от правоохранительных органов начать уголовное преследование в отношении должностных лиц, которые допустили это воровство», - отметила директор Transparency International Moldova Лилия Каращук.



По мнению других экспертов, наиболее эффективным инструментом для достижения результатов остается, все-таки, давление народа.



«По моему мнению, это и будет тестом: насколько далеко готов пойти Додон в конфронтации с парламентским большинством, теми, кто украл этот миллиард и положил его на плечи граждан. Если Додон пойдет на идею референдума, прямого выхода в народ, это будет подтверждением того, что он готов бороться с этим большинством. Я думаю, и мне кажется очевидным, что эта инициатива не будет иметь никакого завершения по той простой причине, что это противоречит всей логике нынешнего правящего большинства, которое и запустило всю эту схему кражи миллиарда и перекладывания его на плечи граждан», - отметил политический комментатор Виктор Чобану.



«На мой взгляд, есть рычаги для решения этой проблемы, созданной нынешней властью, соответствующая проблема может быть преодолена с помощью общей мобилизации всего населения, которое недовольно мерами власти. Игорь Додон, вместо того, чтобы приступить к мобилизации всего населения, приступил к инициативе. Я не знаю, что еще может сделать Додон в нынешней ситуации, после того, как на протяжении многих лет доказывал всему обществу, что работает рука об руку с теми, кто находится у власти», - заявил бывший депутат Александр Петков.



Ранее, представители Партии «Платформа Достоинство и Правда» призывали Игоря Додона обратиться ко всем возможным средствам для продвижения этой законодательной инициативы. Неделю назад члены партии представили Игорю Додону список требований и попросили выполнить их в течение первых 10 дней полномочий. Представители ППДП уточнили, что в противном случае будут использовать все инструменты, которыми располагают, чтобы отменить инициативы, вызвавшие недовольство в обществе, в том числе протесты.



Представители пресс-службы Игоря Додона не ответили на телефонный звонок, чтобы это прокомментировать.



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Исчезновение одного миллиарда долларов из молдавских банков привело к блокированию внешнего финансирования, а европейские чиновники подвергли критике руководство страны за ход расследования. Глава Делегации ЕС Пиркка Тапиола потребовал от властей, чтобы они, наконец, засучили рукава и принялись за работу. Бывший специальный представитель Европейского Союза в Кишиневе Кальман Мижей предположил, что следователи пытаются защитить истинных виновников банковской кражи. Исчезновение миллиардов из банковской системы Республики Молдова должно обсуждаться и в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. В сентябре законодатели-республиканцы Рэнди Вебер и Трент Франкс по просьбе лидера Платформы «Достоинство и Правда» Андрея Нэстасе представили соответствующую резолюцию в палате представителей.