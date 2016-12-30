"Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставки голубого топлива

Газпром и Молдовагаз продлили контракты на поставки и транзит голубого топлива на три года - до конца 2019-го. Формула расчета цен в документах остается прежней.

Но ранее замминистра экономики Валерий Трибой говорил, что власти рассчитывают на снижение закупочной цены.

В первом квартале этого года Молдова закупала российский газ по 223 доллара за тысячу кубометров. Но среднегодовой показатель составил 190 долларов.

Действующий контракт с Газпромом Кишинев подписал в 2007 году. Он истек в 2011, и с тех пор его каждый год продлевали.