Кирилл Моцпан: Плахотнюк дал старт подкупу и вербовке сторонников ППДП

Член ППДП Кирилл Моцпан утверждает, что два посланника олигарха Владимира Плахотнюка попытались вчера подкупить ряд сторонников ППДП в Оргееве, посулив им большие зарплаты и служебные автомобили.

«В конце года Плахотнюк дал старт подкупу и вербовке сторонников ППДП. Караван его верных слуг, под руководством бесчестных рацарей Николая Гырбу и Василия Якубова, корыстных перебежчиков из ППДП, раздают отравленные дары членам и сторонникам ППДП с целью завлечь их в свою партию, спонсором которой является Плахотнюк. Вчера после нескольких неудачных попыток Николай Гырбу решил нанести удар в Оргееве, где ему показалось, что он нашел слабое звено. Но не тут-то было», - написал Моцпан на своей странице в «Фейсбуке».

Кирилл Моцпан подчеркнул, что зарплаты, авто у подъезда и обещанный офис не задели членов ППДП за живое. «В новогоднюю пору люди хотят делать что-то хорошее, помочь более нуждающимся, вступить в новый год с чистой душой. Но не слуги оплаченные мафией. Они наносят по нам удары изо дня в день, лгут и манипулируют, подкупают и вносят раскол, лишь чтобы удержать у власти преступный режим, обещавший им кость с хозяйского стола», - отметил Моцпан.

Член ППДП также утверждает, что Плахотнюк боится ППДП и именно поэтому старается внести раскол в партию. «Им это не удастся. И они это знают. Поэтому и сходят с ума. Они выбрали Оргеев не случайно, жители Оргеева отдали более 22 000 подписей в пользу проведения конституционного референдума, организованного ППДП, и наряду со всей страной приняли участие во всех протестах в столице, активно поддержали единого кандидата от антиолигархических сил на президентских выборах», - отметил Кирилл Моцпан в своей публикации.

Напоминаем, что вчера и член-учредитель ППДП журналист Василий Нэстасе объявил об аналогичных попытках подкупить сторонников ППДП. Им предложили зарплаты в десятки тысяч, топливо и служебные автомобили взамен на поддержку новой партии.