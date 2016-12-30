Экономика Всемирный банк делает печальные прогнозы для РМ: Денежные переводы – основной фактор снижения уровня бедности – в ближайшее время сократятся еще больше В ближайшее время денежные переводы молдаван, работающих за рубежом, сократятся, более того, они являются основным фактором снижения уровня бедности в Республике Молдова. Единственный благоприятный сценарий – это частные инвесторы, как отечественные, так и внешние, которые повысят спрос на внутреннюю рабочую силу, чтобы увеличить зарплаты и привлечь домой людей из диаспоры. Это произойдет только в том случае, если Молдова будет противостоять коррупции и повысит доверие к правовому государству.



Об этом заявил директор Всемирного банка по Молдове Алекс Кремер в интервью для Osservatorio balcani e caucaso.



«С одной стороны, именно рост денежных переводов не может длиться вечно: во-первых, потому что в долгосрочной перспективе количество людей, которые могли бы работать за рубежом, просто исчезнет; во-вторых, те, кто уже осел за рубежом, постепенно теряют связь с теми, кто остался дома. На самом деле мы уже можем наблюдать, как денежные переводы идут на убыль и, вероятно, это продолжится и в ближайшем будущем. С другой стороны, выплата пенсий – еще один важный фактор снижения уровня бедности в Молдове – сейчас уменьшится, потому что недостаточно денег: мы подсчитали, что в случае, если пенсионная система не будет реформирована, уровень пенсионных выплат (раньше составляющих 47% от дохода работника, а в настоящее время – около 27%), к 2040 году снизится до 14% от дохода одного работающего», - заявил Алекс Кремер.



Представитель Всемирного банка заявил, что почти все преимущества, которые получит Молдова от Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле, будут результат осуществленных в стране реформ, что улучшит инвестиционный климат.



«Экономическая интеграция с Россией и Евразийским таможенным союзом, с одной стороны, и ЕС, с другой стороны, не представляют противоречий. Молдова должна вести торговлю в обе стороны, так как имеет конкурентоспособную продукцию как для западных рынков, так и восточных. Молдова имеет возможность действовать в качестве посредника между ними: данные статистики показывают, что в таких секторах, как торговля, транзит и логистика, есть рост», - добавил Алекс Кремер.



Эксперт добавил, что Молдова имеет переходную экономику с какой-то гибридной системой, в которой установлены права частной собственности, но отношения между государством и рынком остаются политизированными.



«После получения независимости очень быстро были установлены права частной собственности и рыночные институты, с массовой приватизацией, но реформы экономических и юридических институтов, необходимые для поддержки рыночной экономики, находятся в стагнации. Таким образом, для укрепления рыночной экономики в будущем, требуется институциональная зрелость», - подытожил Алекс Кремер.

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