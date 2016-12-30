Льготы для владельцев автомобилей

Начиная с 1 января, в течение трёх месяцев, владельцы автомобилей, зарегистрированных за рубежом или на левом берегу Днестра, независимо от срока их эксплуатации, могут поместить их под таможенный режим импорта, уплатив акциз в размере 30% от ставки, установленной на 2016 год, передаёт IPN.

Как сообщает Таможенная служба, в случае автомобилей, зарегистрированных за рубежом, нужно представить справку, подтверждающую уплату виньетки. Для таможенного оформления автомобилей с номерными знаками, зарегистрированными на левом берегу Днестра, требуется представить оригиналы всех документов, на основании которых транспортное средство было ввезено в Молдову. Оформление таможенных документов будет осуществляться на ряде пунктов пропуска, со списком которых можно ознакомиться на сайте Таможенной службы.

С 1 апреля 2017 года запрещено передвижение по дорогам общего пользования транспортных средств с номерными знаками, зарегистрированными в левобережьи Днестра. Это касается водителей, имеющих водительские права Республики Молдова и проживающих на правом берегу.

В то же время, транспортные средства, ввезённые на молдавскую таможенную территорию физическими лицами, проживающими в любом иностранном государстве и обладающими водительскими правами, выданными в стране их проживания, могут находиться в Республике Молдова сроком до 180 дней в течение каждых 12 месяцев. Стоимость виньетки на семь дней составляет 4 евро, на 15 дней – 8 евро, на 30 дней – 30 евро, на 90 дней – 90 евро, на 180 дней – 180 евро. В случае превышения 180-дневного срока водители будут оплачивать виньетку стоимостью 180 евро за каждые последующие 180 дней пребывания в Молдове.