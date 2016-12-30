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Экономика
Единовременные пособия на приобретение жилья
30.12.2016

Министерство финансов выделит 2,2 млн. леев для предоставления единовременного пособия на ремонт, строительство или приобретение жилья отдельными категориями граждан. Речь идет об участниках боевых действий по защите целостности и независимости Республики Молдова, участников боев в Афганистане, реабилитированных жертв политических репрессий, передает IPN со ссылкой на утвержденное правительством решение.

Средства будут направлены в 12 районных советов, в муниципий Бэлць и Исполнительный совет АТО Гагаузия для распределения 50 бенефициарам.

Пособия предназначены для тех, кто не получал льготные кредиты для указанной цели и не был обеспечен жильем со стороны государства, и не имеет гарантий от местных органов власти по обеспечению жильем.


 
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