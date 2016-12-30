Тулбуре: Власть несет ответственность за украденный миллиард

"Нынешняя власть несет ответственность за украденный миллиард евро из банков Молдовы, за все те преступления, что были совершены во время ее мандата", - считает бывший представитель Молдовы в ООН Алексей Тулубре.

Комментируя по просьбе "ИНФОТАГ" полемику, развернувшуюся вокруг инициативы президента Игоря Додона об отмене закона о преобразовании срочных кредитов в государственный долг, он однозначно сказал, что закон, перекладывающий обязанность возвращения украденного миллиарда евро на плечи населения, необходимо отменять.

"Именно нынешняя власть является вдохновителем и организатором этого грабежа. С 2009 г. у власти одни и те же партии, те же лица, включая нынешнего премьера Павла Филипа. Они сменяли друг друга на разных высоких постах. Правительство считает, что решила проблему возвращения миллиарда, как того требовал МВФ, но это решение не предусматривает возвращение украденных денег, не предусматривает наказание виновных. Это "решение" делает население ответственным за преступление, совершенное молдавскими политиками, чиновниками, банкирами, бизнесменами. Это решение антисоциально", - уверен Тулбуре.

Политолог уверен, что есть другие пути возвращения денег.

"Но правящий режим не способен и не желает решать проблему так, как такие проблемы решаются в правовых государствах и функционирующих демократиях. Потому что до сих пор этой власти все сходило с рук, она действовала в условиях полной вседозволенности. Но дальше терпеть это недопустимо - социальные механизмы, позволяющие молдавскому обществу существовать, ослаблены и расшатаны, и мы рискуем войти в процесс необратимого распада государства", - считает Тулбуре.

Эксперт назвал инициативу президента Молдовы "правильной и соответствующей его предвыборным обещаниям".

"Однако не стоит строить иллюзий по поводу того, что закон добровольно изменит правительство или парламент. У них нет демократической легитимности. Первое было назначено с нарушением всех возможных процедур, а во втором большинство сколочено путем подкупа и шантажа. У нынешнего главы государства легитимность есть - за него проголосовали 800 тыс. избирателей. И если власть не отменит свои антидемократические решения добровольно, ее надо заставить это сделать", - подчеркнул Тулбуре.