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На устах
Топ самых богатых городов Молдовы
30.12.2016

Исследование показало, в каких городах Молдовы граждане республики получают самые высокие доходы.

Ниспорены — самый богатый город Молдовы. Так, в 2015 году доход на душу населения в этом городе составил 9 тысяч 207 леев (459 доларов), а расходы — 8 тысяч 341 лей (416 долларов).

Согласно данным портала localbudgets.viitorul.org, в общей сложности доходы города Ниспорены в прошлом году достигли 106 205 600 леев, а расходы — 92 211 100 леев. Большая часть средств потрачена на коммунальное хозяйство и обслуживание жилфонда.

В рейтинг самых богатых городов Молдовы вошел Кишинев с доходом в 4 тысячи 248 леев (211 долларов) на каждого жителя. Между тем молдавская столица — территориально-административная единица с самым большим количеством населения и доходов в бюджет — более 2,7 миллиарда леев. Доход на каждого жителя муниципия Бельц составил 3128 леев, пригорода Кишинева Дурлешт — 2 тысячи 822 леев (140 долларов), Оргеева — 2 тысячи 410 леев (120 долларов). В Бричанах и Унгенах этот показатель лишь немного превышает 2 тысячи леев (примерно 100 долларов). Есть и населенные пункты, где доходы на душу населения чуть выше тысячи леев (около 50 долларов).


 
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