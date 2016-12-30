Встреча Додон-Тапиола: Игорь Додон дал высокую оценку партнерству с ЕС, убрав при этом флаг Евросоюза со здания президентуры

Президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с Главой Делегации Европейского Союза в Республике Молдова Пирккой Тапиола. Согласно пресс-релизу президентуры стороны обсудили вопросы сотрудничества между нашей страной и ЕС.

Игорь Додон дал высокую оценку существующему партнерству, а также политической и финансовой поддержке нашей стране.

Это после того, как после официального вступления Игоря Додона в должность главы государства со здания президентуры исчез флаг ЕС, и, как пояснил пресс-секретарь президента Ион Чебан, «с этих пор там будет находиться только флаг Молдовы».

Собеседники также обсудили детали официального визита в Брюссель, который предпримет в ближайшем будущем Президент РМ по инициативе руководства ЕС. Визит запланирован на конец января – начало февраля будущего года.

Глава государства подчеркнул готовность проводить встречи с послами, аккредитованными в Республике Молдова, раз в месяц.

Игорь Додон передал поздравления по случаю зимних праздников аккредитованной в Кишиневе Миссии, а также официальным представителям ЕС.

Напомним, что после исчезновения европейского флага со здания президентуры Игорь Додон выступил с пояснениями. По его словам, в этом нет ничего противозаконного: «Мы входим в число стран СНГ, почему тогда не водрузить на здание президентуры флаг России или ООН?!».