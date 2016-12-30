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Общество
Одесский военный прокурор отказался от взятки гражданина Молдовы
30.12.2016

Сотрудники генпрокуратуры Украины задержали гражданина Республики Молдова за предложение крупной взятки военному прокурору Южного региона Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

По данным ведомства, основатель одной из компаний из Молдовы собирался предоставить 75 тысяч долларов США за снятие ареста с его судна Sky Moon и груза (3 тысячи тонн соды производства Крымского содового завода).

Иностранца задержали вчера в одном из кафе Киева во время встречи с военным прокурором Якубовским, которому и предлагали взятку.

После совершения преступления гражданина задержал следователь Генеральной инспекции Генпрокуратуры.

Сейчас готовится сообщение о подозрении указанном гражданину по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. 


 
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