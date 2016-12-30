Три тысячи полицейских будут обеспечивать безопасность на праздники

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Общество
В преддверии праздников правоохранители мобилизуются. Они прилагают все усилия, чтобы обезопасить граждан. Более трёх тысяч полицейских будут следить за порядком на территории всей страны.
Правоохранители в первую очередь будут находиться в местах скопления людей.
Министерство внутренних дел увеличит и количество экипажей дорожной полиции, которые будут рассредоточены по местным и национальным трассам.
Кроме того, полиция настоятельно рекомендует водителям не садиться за руль в нетрезвом состоянии.
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