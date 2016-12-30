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Общество
Три тысячи полицейских будут обеспечивать безопасность на праздники
30.12.2016

В преддверии праздников правоохранители мобилизуются. Они прилагают все усилия, чтобы обезопасить граждан. Более трёх тысяч полицейских будут следить за порядком на территории всей страны.

Правоохранители в первую очередь будут находиться в местах скопления людей.

Министерство внутренних дел увеличит и количество экипажей дорожной полиции, которые будут рассредоточены по местным и национальным трассам.

Кроме того, полиция настоятельно рекомендует водителям не садиться за руль в нетрезвом состоянии.


 
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