Три тысячи полицейских будут обеспечивать безопасность на праздники

В преддверии праздников правоохранители мобилизуются. Они прилагают все усилия, чтобы обезопасить граждан. Более трёх тысяч полицейских будут следить за порядком на территории всей страны.

Правоохранители в первую очередь будут находиться в местах скопления людей.

Министерство внутренних дел увеличит и количество экипажей дорожной полиции, которые будут рассредоточены по местным и национальным трассам.

Кроме того, полиция настоятельно рекомендует водителям не садиться за руль в нетрезвом состоянии.