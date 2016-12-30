На юге Молдовы госпитализировали мужчину, жестоко растерзанного собаками

Пока жители Кагула застыли в ужасе, городские советники предлагают бродячих собак уничтожать.

Как сообщает местная пресса города Кагула, мужчину доставили в больницу после того, как его жестоко покусала бешеная собака. Для помощи жителя села Лучешты даже пришлось вызвать экипаж SMURD.

Собака напала на 43-летнего мужчину, когда он проводил время с друзьями. Мужчине оказали необходимую помощь, а потом доставили в районную больницу Кагула.

Это не первый подобный случай. За последние несколько лет SMURD из Кагула оказывал помощь в 10 подобных случаях.

Ранее «Комсомольская правда» в Молдове писала о кардинальной инициативе, с которой выступил советник города Кагула Василий Ванцевич. Он предлагал, чтобы городской Совет Кагула авторизировал уничтожение бродячих собак с применением огнестрельного оружия.

Директор районной Кагульской больницы Анатолий Малков рассказал «Комсомолке», что в Кагульском районе в первом семестре 2016 года за медицинской помощью в связи с укусами собак обратился 141 человек, из которых 35 детей. При этом, в самом городе Кагул было зарегистрировано 72 обращений, из которых 8 детей.

- Интересно, кто может предоставить статистику: 1. сколько денег перечислили сердобольные любители животных в качестве пожертвований на содержание бездомных собак и развитие приюта, либо работали в этом приюте в качестве волонтеров? 2. Сколько нерадивых хозяев было наказано за нерегистрацию домашних животных либо за то, что их выгнали на улицы? - задается вопросом директор больницы.

Кагульчане предлагают чиновникам не покупать новые машины, а потратить деньги на кастрацию

Тем временем, мнения жителей южного города разделились: одни считают, что собаки действительно представляют большую опасность, другие — что уничтожать животных это следовать примеру Гитлера.

- Есть один аспект при умерщвлении собак или любых других живых существ. За каждым таким стоит Душа, такая же как у человека и получающая развитие... Гитлер тоже хотел благоденствия своей нации и человечество испытало фашизм. Может не стоило бы покупать новую машину для городского хозяйства, а купить старую, а оставшиеся деньги пустить на операции по кастрации собак в приюте, а затем выпускать их на волю, они после этого уже не будут агрессивными. Я не знаю, как решить эту проблему с наименьшими потерями для всех сторон. Но так или иначе ее придется решать и потом на протяжении многих жизней ее расхлебывать, - пишет один из кагульчанин в Фэйсбуке.

- Собака, получающая достаточный уход, заботу и ласку вряд ли когда-то укусит ребенка или хозяина. А те животные, что бегают на улице уже не собаки - это озлобленная стая: голодные, битые и наученные горьким опытом общения с человеком, а в нашем случае, с кагульчанами. Самое большое чудовище в данном случае это житель города - наивный, глупый, безответственный и жестокий. Жаль детей, жаль собак, - отвечает другой житель Кагула.