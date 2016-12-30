В Украине осудили решение Додона уволить Шалару, назвав его прогибом под Москву

Недавно вступивший в должность новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон, которого эксперты называют откровенно пророссийским, уже принял первые решения, в том числе и кадровые. Некоторые из них вызвали негативную реакцию в соседней Украине, пишет poliksal.ru.

Нардеп от БПП Ирина Фриз осудила решение нового президента Молдовы Игоря Додона в отношении увольнения проевропейского министра обороны Анатолия Шалару. Как отметила Фриз на своей странице в социальной сети Facebook, это может изменить военное сотрудничество Киева с Кишиневом.

"Считаю отставку министра обороны Республики Молдова Анатолия Шалару, инициированную новоизбранным президентом Игорем Додоном, свидетельством его "прогиба" под Москву. Этот шаг вредит региональной безопасности, является сигналом изменения внешнеполитического курса Кишинева", — написала она.

Ранее Додон объяснил увольнение министра обороны тем, что он "заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что мы является нейтральной страной, согласно Конституции Республики Молдова". Вместе с тем, по словам Фриз, отставка Шалару — негативный сигнал свертывания сотрудничества Молдовы с НАТО.

"В современных условиях европейские страны постсоветского пространства имеют только два выбора: НАТО или колония России. Сохранить нейтралитет, на котором настаивает Додон, в условиях размещения на территории Молдовы российского военного контингента не представляется возможным", — написала украинский нардеп, по словам которой, в таком случае Додон должен подтвердить нейтралитет в оборонной сфере и поддержать свертывания российского присутствия в Приднестровье.

Напомним, что вскоре после своего избрания Додон пообещал решить проблему Приднестровья при участии РФ.