Гороскоп 2017 для Молдовы от Павла Глобы: Народные волнения на национальной почве, нестабильность лея и ...перемены к лучшему!

Астрологи рассказали, что в будущем году ждет страну и наших читателей

В последнее время в стране столько всего происходит, что предсказать дальнейшее развитие страны становится почти непосильной задачей. Но не для тех, кому помогают звезды. Астролог центра «Урания» Ирина Вартичан составила гороскоп для Молдовы на 2017 год.

Скоро нас ждут изменения к лучшему

Уже долгое время наша страна находится под влиянием Урана. Это планета перемен, изменений, освобождения, независимости. В период Статичности Урана, начало которого совпало с 2009 годом, имели место революционные изменения. Усилилась роль различных групп, партий, коллективов.

В точке точного поворота Урана к Прямому движению, а это было в 2014 году, напряжение нарастало — парламентские выборы.

В 2018 году Уран уходит из Зоны статичности и начинает двигаться вперед, — снова произойдут перемены с тенденцией к независимости, к прогрессу, к новым условиям жизни.

А пока затянем пояса и переживем народный гнев

Сейчас мы с вами находимся в Зоне турбулентности. Поэтому возможны неожиданные потрясения: народные волнения на национальной или религиозной почве. Но звезды гарантируют, что ситуацию удастся удержать под контролем. В итоге, изменения приведут к лучшему. Наша страна станет более открытой, раскованной, общительной, «помолодеет». Молдова обретет новых партнеров, которые окажутся достаточно доброжелательными. Отношения с партнерами будут строиться на основе равноправия и учета взаимных интересов.

А вот с финансами все будет не столь радужно, возможно уменьшение объема денежных поступлений в страну, курс национальной валюты вряд ли будет укрепляться.

Чего ожидать разным знакам Зодиака в следующем году

Гороскоп от Павла Глобы

Овен

В это время будет не трудно найти более подходящую работу, продвинуться по службе и снискать уважение начальства.

Телец

Тельцов ждут новые впечатления, возможно, даже приятное путешествие, которое они вовсе и не планировали. Это откроет возможность знакомиться с новыми людьми, которой надо воспользоваться.

Близнецы

Семья для Близнецов станет не просто центром интересов, но и местом, где они смогут реализовать себя как главный вектор развития, образования и поведения.

Рак

Раков ждёт принятие серьёзного решения, к которому не будет времени подготовиться. Взамен они смогут не слабо подняться в материальном плане за весь 2017 год.

Лев

Этот год не будет так уж удачлив для тех, кто захочет изменить свою судьбу. Те, кто умеет ждать, получат возможность не только неплохо заработать, но и обогатить свою личную жизнь.

Дева

Дева научится получать удовольствие от небольших радостей, пребывания наедине с собой и приятных бытовых мелочей, которых совсем недавно вовсе не замечали.

Весы

Материальный вопрос для Весов становится всё меньшей проблемой, возникнет потребность в анализе всего происходящего. Проведите 2017 год в созидательном подведении итогов, чтобы подготовиться к неминуемым положительным переменам.

Скорпион

Скорпионы почувствуют себя центром событий, нередко судьбоносных, но главное, позитивных и вселяющих надежду. Никаких серьёзных проблем со здоровьем не предвидится.

Стрелец

Ваша личная жизнь станет отнимать столько сил и занимать все мысли, что вам захочется спокойствия. Приятное знакомство поджидает всех одиноких представителей этого знака зодиака.

Козерог

Козероги прекрасно справятся со всеми поставленными задачами, и ещё останутся силы, чтобы начать общественную деятельность, общаться с друзьями и проводить время с любимым человеком.

Водолей

Здоровье Водолеев может нередко их подводить, но болезни не будут трудными. Новая жизнь скоро постучится в ваши двери, при этом Водолею следует быть морально подготовленным к переменам в лучшую сторону.

Рыбы

Рыбы смогут найти в себе немалые творческие способности. Новые люди, интересные встречи, необычные забавные случаи будут преследовать Рыб по пятам. Этот год пройдёт очень плодотворно для тех, кто захочет научиться чему-то новому.