Мнение М.Гимпу о реформе объявленной ДПМ

В интервью порталу ТРИБУНА, председателя Либеральной партии (ЛП) Михая Гимпу спросили: Чем, по Вашему мнению, закончится реформа политического класса, объявленная ДПМ, так как существует много разговоров о возможном изменении электоральной системы, и даже о досрочных парламентских выборах?

«PD может реформировать свою партию, а остальные партии самостоятельно смогут отличить зерно от пшена, будь то обычные выборы, или досрочные, хотя очевидно, что досрочные выборы, в любой форме, не могут быть благотворными, потому что нам нужна стабильность, чтобы довести до конца начатую программу реформ.

Либеральная партия взяла на себя конкретные обязательства по отношению к гражданам, и мы хотим реализовать их до конца», — заявил лидер ЛП

На вопрос, каковы планы ЛП на предстоящий период, Михай Гимпу ответил: «Либеральная партия уважает свои обязательства, и продолжает внедрение реформ в вверенные ей области, борется за сближение с ЕС и продвигает идеал Объединения. У Либеральной партии, как и у любой сильной партии, есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы, а результаты продолжают расти».

Андриана Кептине