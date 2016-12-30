Павел Филип: Молдова реализовала несколько планов, которые сделают ее сильнее в 2017 году

Несмотря на все невзгоды и трудности, Молдове удалось реализовать несколько планов, которые сделают ее сильнее в 2017 году. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в новогоднем обращении к гражданам, передает IPN.

Премьер-министр отмечает, что зарплат и пенсий еще не хватает для нормальной жизни. Тарифы на коммунальные услуги еще не на уровне доходов людей. В больницах ситуация остается сложной, и люди еще не в полной мере мотивированы, чтобы возвращаться домой. „Но я хочу, в преддверии Нового года, внушить надежду. Я знаю, так же как и вы, что семью нельзя накормить реформами, а благополучие не приходит по щелчку. Оно наступает благодаря усердному труду, с жертвами и упорством. Но уверяю вас, что я и моя команда намерены сделать все, что нужно для того, чтобы это благосостояние пришло в каждый дом, на каждый стол, в жизнь каждого гражданина”, - сказал Павел Филип.

„Вы должны нам верить. Мы не обещаем чудес и остерегаемся от популизма. Мы будем делать только то, что нужно для того, чтобы Молдова достигла успехов, а ее граждане жили лучше. С Новым годом, дорогие соотечественники, надеюсь на исполнение ваших желаний! Пусть 2017 год был немного лучше для каждого из вас! Желаю спокойной жизни и гармонии”,- пожелал премьер-министр гражданам.