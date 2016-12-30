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Политика
Нетаньяху поздравил русскоязычных жителей с Новым годом на русском языке
30.12.2016

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил русскоязычных жителей страны с Новым годом на русском языке, пишет RT.

Видео с поздравлением опубликовано на странице премьера.

На записи премьер присоединяется к молодым людям за праздничным столом.

«Добрый вечер, друзья», — сказал по-русски Нетаньяху, который принёс с собой красное и зелёное яблоки.

Затем он на иврите рассказывает о планах на следующий год и благодарит собравшихся за вклад в развитие Израиля.

«С Новым годом!» — сказал премьер.

В конце беседы он говорит: «Поехали», перед тем как отправиться отмечать, «куда хотят» молодые люди.


 
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