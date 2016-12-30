Эксперты: Экономика Молдовы близка к банкротству

В этом году реальные реформы так и не были внедрены. Власти занимались лишь тем, что выполняли некоторые требуемые внешними партнерами проекты «для галочки». Так описывают эксперты положение, в котором к концу года оказалась Республика Молдова. По мнению некоторых аналитиков, экономика страны близка к банкротству, а доказательством тому служит все большая зависимость от внешних источников финансирования.

Далее предлагаем вашему вниманию ретроспективу экономических событий заканчивающегося года.

Сельхозпроизводители в 2016 году столкнулись с рядом трудностей. Весной тысячи гектаров плодовых садов пострадали от заморозков. В отчаянье, сельхозпроизводители просили помощи у властей, но компенсации так и не дошли до тех, кто понес убытки.



В сложной ситуации оказались и производители зерновых. Недовольные низкими закупочными ценами на пшеницу и овес, аграрии обвинили посредников и власти, которые не отреагировали в сложившейся ситуации.

С началом жатвы в разы выросли цены на топливо, а по требованию Termoelectrica НАРЭ увеличило цены на электроэнергию на почти 8%.

В конце года с требованиями увеличить тарифы на электроэнергию выступили распределители электроэнергии и А.О Apă-Canal Chişinău.

В результате изменения размера условной единицы с 20 до 50 леев были существенно увеличены штрафы для граждан страны. Все эти увеличения цен и тарифов произошли на фоне углубляющегося экономического кризиса.

С протестами выступили многочисленные сотрудники Железной дороги Молдовы, которые в течение нескольких месяцев не получали заработной платы. Протестовали и коммерсанты, после того как правительство утвердило постановление об отмене патентов, начиная с 2017 года. В результате, продавцам удалось добиться двухгодичной отсрочки, и они смогут пока работать на основании патентов.

Возмущение общества пробудил и законопроект о либерализации капитала, который предусматривает освобождение от любой ответственности физических и юридических лиц, которые ранее не заявляли о своих средствах, и возможность до 15 апреля 2017 года легализовать их, уплатив государству 2% от стоимости незадекларированного имущества. Кроме того, инициатива предлагает введение запрета на последующее наказание государственных служащих за данные нарушения.

Несмотря на многочисленные требования об отмене инициативы, парламент проголосовал за этот законопроект в первом чтении. В контексте, многочисленные румынские НПО потребовали от властей в Бухаресте приостановить финансирование Республики Молдова. Все эти требования поступили спустя несколько месяцев после того как правительство Румынии приняло решение предоставить Кишиневу первый транш кредита в размере 150 млн евро, предоставление которого уже неоднократно откладывалось.

Осенью 2016 года МВФ одобрил программу финансирования для Республики Молдова в размере 178 млн долларов сроком на три года.

Экономисты утверждают, что еще никогда Молдова не была так зависима от внешнего финансирования.

Молдова вступает в 2017 год с госдолгом в размере 53,9 млрд леев, а это почти в два раза больше, чем было в 2016 году. Размер госдолга вырос в основном из-за роста внутреннего долга (на 14,2 млрд леев), в результате решения правительства переложить выплату украденного миллиарда долларов на плечи налогоплательщиков.