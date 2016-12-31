Объем денежных переводов в пользу физлиц сократился на $45,41 млн

Чистый объем денежных переводов в Молдову через банки в пользу физлиц в январе-ноябре 2016 г. сократился на $45,41 млн. (-4,4%), составив $986,87 млн.

Как сообщили агентству InfoMarket в Нацбанке, при этом, объем таких переводов в ноябре 2016 г. составил $91,51 млн., что на 6,5% ниже показателя предыдущего месяца ($97,83 млн.), но на 0,9% выше показателя ноября прошлого года ($90,68 млн.).

Как отмечают в НБМ, колебания обменных курсов оригинальных валют по отношению к доллару США в ноябре 2016 г. составили 0,3 процентного пункта от общего увеличения переводов, при фактическом увеличении переводов (исключая влияние обменного курса с помощью пересчета переводов по обменному курсу соответствующего периода предыдущего года) на 0,6 процентного пункта. В структуре валютных переводов продолжает дoминировать доллар, доля которого по итогам ноября 2016 г. составила 50,4%.

Доля евро составила 38,8%, российского рубля – 10,8%. В ноябре прошлого года доля доллара в структуре валютных переводов составляла 46,4%, евро – 34,7%, рубля – 18,9%. По данным НБМ, наибольшая в этом году сумма банковских переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц Молдовы поступила в сентябре 2016 г., составив $99,94 млн., а наименьшая была зарегистрирована в январе – $58,4 млн.

Как отмечают в НБМ, суммы денежных переводов из-за границы, осуществляемые в пользу физических лиц Молдовы, конвертируются из оригинальной валюты перевода в доллары США по официальному курсу НБМ на дату осуществления денежного перевода. Как происхождение, так и предназначение этих сумм может иметь различный характер. Они включают, помимо переводов молдавских мигрантов, также и другие денежные перечисления.

Данные НБМ не включают платежи через банки из районов левобережья Днестра. Как сообщало ранее агентство InfoMarket, объем денежных переводов в Молдову из-за рубежа через банки в пользу физлиц в 2015 г. составил $1 млрд. 129,36 млн., сократившись на $483,6 млн. (-30%), в сравнении с 2014 г. По данным Всемирного банка, переводы молдавских гастарбайтеров составляют от 20% до 30% от ВВП страны.

Абсолютный рекорд по объему денежных переводов в Молдову из-за рубежа в пользу физических лиц через коммерческие банки был в 2008 г. - $1 млрд. 660,09 млн.