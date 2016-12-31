Додон ответил, назначит ли он Мунтяну министром обороны

Президент Молдовы Игорь Додон заявил в эфире передачи Acces Direct, что не назначит Валериу Мунтяну на пост министра обороны. Он дал понять, что Мунтяну «не удовлетворяет требованиям должности».

«У меня нет привычки менять черепки на разбитый горшок. С этих пор ни один министр не будет назначен на должность, если не отвечает требованиям. Министром обороны должен быть военный, который хорошо знает, как работает это ведомство. Было бы хорошо, чтобы у него уже был опыт работы в министерстве, и его принял коллектив», - отметил Додон.

Глава государства не исключил, что предложит премьер-министру кандидата на эту должность. Напомним, 27 декабря Игорь Додон подписал указ об отставке министра обороны Анатола Шалару. Тогда же лидер ЛП Михай Гимпу сообщил, что предложит на освободившуюся должность министра окружающей среды Валериу Мунтяну.