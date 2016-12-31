Главная Владимир Плахотнюк “вышел из тени”. Что дальше? Неудачно стартовавший для Владимира Плахотнюка 2016 г. (президент Тимофти отказался утверждать его кандидатуру на пост премьер-министра, объединённая протестная оппозиция чуть было не захватила парламент, маячила угроза досрочных парламентских выборов) в итоге закончился дальнейшей концентрацией власти в руках “исполнительного координатора”.



Под конец года, как и планировалось, Владимир Плахотнюк “вышел из тени”, официально возглавив Демократическую партию, которой до сих пор и так фактически руководил. Теперь его ближайший прицел (и новый лидер ДПМ этого не скрывает) – подмять под себя парламент с помощью депутатов-одномандатников, которых гораздо легче склонить к вхождению в парламентское большинство.



Помешать планам “исполнительного координатора” может разве что президент Игорь Додон, хотя многие политические комментаторы в этом сомневаются. Поэтому наступающий 2017 г., считают в экспертном сообществе, станет годом политических конфликтов между президентом, правительством и парламентом. А Владимир Плахотнюк в этом раскладе будет играть роль “молдавского Ливиу Драгни” – лидера дружественных ДПМ румынских социал-демократов, который сейчас грозит импичментом президенту Клаусу Йоханнису.



“Посмотрите, это та же модель. Он всесилен, он пытается провести свою повестку, а если президент будет противодействовать, найдутся рычаги воздействия и на него”, - считает политический аналитик Игорь Боцан.



Попытка “легализации” №3



Когда весной этого года Конституционный суд постановил вернуть всенародный способ избрания президента, бывший член Демократической партии и экс-посол Молдовы в Австрии Андрей Попов написал в социальных сетях, что Владимир Плахотнюк может использовать президентские выборы не только для того, чтобы разбить протестную оппозицию, но и для того, чтобы избавиться от “отработавшего свой ресурс” Мариана Лупу, провести зачистку в ДПМ, осуществить ребрендинг партии и окончательно переподчинить её себе.



“Скорее всего, именно Мариан Лупу и станет президентским кандидатом Демократической партии. Однако совсем не для того, чтобы пройти во второй тур и выиграть у Додона (как он ещё думает и надеется). А стать “ягнёнком на заклание”, показав своей “жертвой” пример “приверженности” ДПМ и Владимира Плахотнюка идеи свободных выборов. Мол, видите, всё по-честному: мы имели своего кандидата, самого председателя партии, а он не прошёл. Вот и аргумент – выборы прошли честно. А значит, легитимность процесса и результат не подлежат обсуждению. Следующим шагом станет избрание нового председателя партии на предстоящем съезде вместо отработавшего свой ресурс Мариана Ильича”, - это запись Андрея Попова за 12 мая.



Так, собственно, после президентских выборов и произошло. Дипломат ошибся только с именем будущего председателя ДПМ – Андрей Попов считал, что эту должность займёт Андриан Канду, а Владимир Плахотнюк решил сам возглавить Демократическую партию. В экспертном сообществе объясняют это решение по-разному.



“Он всегда стремился к тому, чтобы быть на передовой и тот факт, что из-за борьбы с Филатом Плахотнюк был вынужден уйти в тень, думаю, напрягало и его, и Демократическую партию. Демпартию – потому что иметь одного формального, но законного лидера и одного фактического, но теневого – это всё-таки напрягает. Вот они и решили эту проблему”, - заявил noi.md политический аналитик Корнелиу Чуря.



А вот политолог Виктор Жосу полагает, что пост председателя Демократической партии является определённым обходным манёвром в попытке Владимира Плахотнюка легализовать свой статус.



“Мы наблюдаем очередную попытку Владимира Плахотнюка легализоваться – занять одну из государственных должностей, которая соответствовала бы его статусу исполнителя “значимой роли в стране”, как обозначил её несколько дней назад посол США в Молдове Джеймс Петтит, - заявил Виктор Жосу noi.md. - Замечу, обозначил отнюдь не в осуждающей тональности, а скорее, в поощрительно-одобрительной. Поскольку первые две попытки легализации – пребывание в должности вице-спикера парламента и фальстарт с выдвижением в премьеры – закончились для Плахотнюка неудачей, на этот раз он немного сменил тактику, решил взять измором. Чтобы общество сначала свыклось с ним в роли председателя партии, а уж затем, когда народ привыкнет, естественным путём, скорее всего, уже после парламентских выборов, пойти на третью попытку.



Зачем Плахотнюку это нужно? Затем, что без занятия такой должности все инвестиции в политику (а на сегодняшний день он инвестировал в молдавскую политику больше, чем кто бы то ни было) теряют смысл. Даже если ты удачно вкладываешься в других, что у него получалось, рано или поздно это тоже надоедает. Да и надёжнее всего – инвестировать в себя. Потому что сам себя не кинешь ни при каких обстоятельствах”.



Станет ли Плахотнюк премьер-министром в 2017 г.?



Нового председателя Демократической партии уже не раз прочили в премьерское кресло. Утверждалось, что его кандидатура всерьёз рассматривалась в качестве кандидата на пост главы правительства еще в 2008 г., когда команда Василия Тарлева была отправлена в отставку. Но в итоге президент Воронин назначил премьер-министром Зинаиду Гречаную (говорят, что Плахотнюк отказался от такого предложения).



О Плахотнюке-премьере говорили и после досрочных парламентских выборов 2010 г. О том, что в случае избрания президента 16 декабря первый зампред ДПМ Владимир Плахотнюк может возглавить партию и стать премьер-министром, лидер движения “Антимафия” Серджиу Мокану заявлял в декабре 2011 г. Первого вице-председателя ДПМ прочили в руководители исполнительной власти и после отставки правительства Владимира Филата в 2013 г.



Разговоры об этом активно ходили и в этом году, несмотря на то, что в самом начале 2016 г. президент Тимофти отклонил кандидатуру Владимира Плахотнюка на пост премьер-министра. Из совсем “свежего” – утверждение Ренато Усатого двухнедельной давности, что Владимир Плахотнюк уже готовится занять должность премьер-министра, в премьерском кабинете вовсю делается масштабный ремонт “под Плахотнюка” и что уже в ближайшие недели правительство Павла Филипа подаст в отставку под видом сокращения министерств.



Мнения экспертов по поводу перспектив Владимира Плахотнюка в следующем году занять премьерское кресло разделились. “Зачем ему сейчас должность премьер-министра? Сейчас в этом нет смысла. Сначала г-ну Плахотнюку нужно изменить избирательную систему, провести по своим правилам парламентские выборы, а уже потом можно будет подумать об определенной должности”, - считает политический аналитик Игорь Боцан.



Председатель Центра инициатив и мониторинга публичных властей Ион Дрон, напротив, не исключает, что Владимир Плахотнюк захочет в 2017 г. сесть в премьерское кресло. Однако это может спровоцировать политический кризис: выступая на днях в эфире одного из телевизионных каналов, президент Игорь Додон заявил категоричное «нет» премьерству Владимира Плахотнюка. То есть подписывать указ о выдвижении кандидатуры нового председателя Демократической партии на пост премьер-министра глава государства не собирается.



Конечно, исполнительный координатор правящей коалиции может в очередной раз задействовать Конституционный суд, как это было сделано в начале 2016 г., когда Николае Тимофти отказался выдвигать Владимира Плахотнюка в премьер-министры и дважды выдвигал кандидатуру, заведомо не устраивающую парламентское большинство. Тогда Конституционный суд постановил, что глава государства обязан выдвинуть того кандидата, который был утверждён парламентским большинством - если оно создано и документально подтверждено. В итоге Николае Тимофти был вынужден подписать указ о выдвижении Павла Филипа в премьер-министры, и правительство было сформировано.



Однако, как отмечает Ион Дрон, теперь совсем другая ситуация: “То решение Конституционного суда было принято, когда Молдова находилась в матрице парламентской республики. То есть, так как президента выбирал парламент, глава государства был обязан подчиниться решению парламентского большинства. Однако после того как 4 марта Конституционный суд изменил матрицу, и президент стал избираться народом, данное толкование КС, как я считаю, уже не является обязательным для президента страны: глава государства может выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра по своему усмотрению, а не по требованию парламентского большинства. Так что если Владимир Плахотнюк опять захочет стать премьер-министром, а президент Додон откажется подписывать указ, это чревато политическим кризисом”.



Политический аналитик Виктор Чобану тоже не исключает, что Владимир Плахотнюк в 2017 г. захочет возглавить исполнительную власть.



“Честно говоря, я не понимаю, зачем ему это нужно, ведь есть такая хорошая публичная должность, как председатель ДПМ, которая позволяет осуществлять международные контакты или высказываться о ситуации в стране. А пост премьер-министра – это непостоянная должность, сопряжённая с рядом рисков. Тем более что в обозримом будущем никаких экономических чудес не ожидается - для этого просто нет предпосылок. Единственное объяснение, которое напрашивается, если Владимир Плахотнюк будет упорствовать в своём стремлении занять пост премьер-министра, - это то, что по своей сути он - игрок, который постоянно удваивает ставки, и после предыдущей неудачи вполне вероятно, что он захочет всем доказать, что если он что-то сказал, он это сделал”.



По мнению Виктора Чобану, если Владимир Плахотнюк действительно решит отправить правительство Павла Филипа в отставку и сам занять пост премьер-министра, это произойдет не раньше весны будущего года.



“Дело в том, что за океаном сейчас меняется (как у нас это принято говорить) “вашингтонский обком”. 20 января состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Потом понадобится определённое время на формирование его администрации. Думаю, что Владимир Плахотнюк выждет это время, чтобы определиться с тем, как далеко он может зайти – ведь не по своей же инициативе Николае Тимофти год назад отказался подписывать указ о выдвижении Владимира Плахотнюка в премьер-министры”, - заявил Виктор Чобану noi.md.



Выборы – досрочные или очередные?



“Цель ясна. У нас самая сильная команда и самые сильные организации в районах. Мы добьемся всех поставленных задач. После праздников мы начинаем нашу активную политическую, парламентскую и правительственную деятельность”, - заявил Владимир Плахотнюк на VIII съезде Демократической партии.



Ближайший прицел для своего политформирования новый председатель ДПМ обозначил там же, на форуме, – это оптимизация парламента и правительства и “подлинная передача в руки людей контроля над законодательным органом, обозначение рычагов, с помощью которых граждане смогут наказывать тех, кто не выполняет свои обязательства в период пребывания в должности”.



Если перевести данное заявление на общедоступный язык, то уже после зимних праздников демократы намерены приступить к изменению избирательной системы с пропорциональной на смешанную, когда половина парламента (51 депутат) избирается по партийным спискам, а 50 – по одномандатным округам. Это давняя, но пока не сбывшая мечта руководства Демократической партии.



“Изменение избирательной системы - переход к выборам части депутатов парламента в одномандатных округах - станет ключевым моментом в этих планах по реформированию политического класса, - отметил политолог Виктор Жосу. - Не случайно в своём выступлении перед делегатами съезда Демпартии Плахотнюк говорил о “реальной передаче народу контроля над парламентом” и “инструментах, при помощи которых граждане смогут наказывать тех, кто не выполняет свои обязательства” – вся эта лексика как раз из разряда аргументов в пользу выборов по мажоритарной системе.

Понятно, что смешанный парламент ему будет проще контролировать, поскольку депутатов-одномандатников, не страдающих синдромом предательства партии, легче склонить к вхождению в будущее парламентское большинство. У любого одномандатника ведь всегда найдется “железобетонный” аргумент для своих избирателей: один депутатский голос ничего не решает, потому я и вошёл в состав правящей коалиции, чтобы успешнее решать ваши, дорогие избиратели, проблемы. А то, что кандидатом в премьеры от будущего парламентского большинства будет выдвинут Плахотнюк, что ж, таковой будет воля большинства”.



Что же касается сроков парламентских выборов, то Виктор Жосу больше склоняется к тому, что Владимир Плахотнюк, скорее всего, нацелился на 2018 г., то есть на очередные, а не досрочные парламентские выборы.



“В данном случае для Плахотнюка важны не сроки, а изменение правил игры и подготовка Демократической партии – теперь уже его партии официально, к выборам по новым правилам. Наверняка у него уже есть стратегия подготовки к ним, которая предполагает и кандидатов-спойлеров по каждому округу, и так называемых независимых кандидатов, которые после выборов примкнут к фракции ДПМ, и многое другое”, - полагает эксперт.



Исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Боцан тоже считает, что Владимир Плахотнюк вряд ли пойдёт на досрочные парламентские выборы.



“Ему это незачем, ведь кроме изменения избирательной системы, нужно ещё выпестовать лидеров в одномандатных округах. Нужно приучить жителей того или иного населённого пункта, что именно этот конкретный гражданин искренне заботится об их благополучии, поэтому именно он должен представлять их интересы в будущем парламенте. Думаю, что уже в скором времени все средства массовой информации медиа-холдинга г-на Плахотнюка будут активно рассказывать о том, что в таком-то селе, такого-то района, благодаря такому-то человеку, было что-то построено, проведено или проложено. Но для того чтобы раскрутить людей, которые должны пройти в парламент, нужен примерно год, не меньше, поэтому я не думаю, что демократы пойдут на досрочные выборы”, - полагает Игорь Боцан.



В целом же, независимо от того, пройдут парламентские выборы в 2017 г. или же в 2018-м, наступающий год, считают политические эксперты, будет годом политических склок, конфронтаций и блокирования работы целого ряда государственных органов. Такая ситуация, по словам председателя Центра инициатив и мониторинга публичных властей Иона Дрона, запрограммирована решением Конституционного суда от 4 марта 2016 г., вернувшего всенародные выборы президента.



“Худшее с политической точки зрения, что случилось в Республике Молдова в 2016 г., – это то, что нас вернули к конфронтационной стадии 2000 г. Поэтому конфликт между президентом и парламентом неизбежен. И такая конфронтация будет наблюдаться и в 2017-м, и в 2018-м и в 2030 г. – до тех пор, пока в Молдове не будет изменена форма правления на чисто парламентскую или чисто президентскую республику, без всяких промежуточных этапов и форм”, - заявил Ион Дрон noi.md.

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