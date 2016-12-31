Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о движении поездов

Премьер-министр Павел Филип и президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский подписали (без организации личной встречи) дополнительный протокол о пролонгировании на год — до конца 2017 г. — действия Протокольного решения «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» от 30 марта 2012 г.

Как передается со ссылкой на сообщение тираспольского МИДа, вопрос пролонгации срока действия Протокольного решения обсуждался в ходе состоявшегося 27 декабря в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе заседания экспертных групп по вопросам железнодорожного транспорта и сообщений. В рамках заседания стороны пришли к консенсусу относительно необходимости сохранения грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья в целях создания благоприятных условий для транспортировки грузов и осуществления внешнеэкономической деятельности.

Наряду с этим, в ходе встречи приднестровская сторона выразила озабоченность тем фактом, что правительством РМ так и не принято решение об осуществлении импорта нефтепродуктов через пограничный переход «Слободка-Колбасна».

В сообщении подчеркнуто, что полномочные представители Украины выразили на заседании заинтересованность в обеспечении провоза ГСМ через данный пограничный переход и подтвердили готовность всячески содействовать решению данного вопроса.

Приднестровская сторона продолжает настаивать на ввозе продуктов в регион своим подвижным составом и без оформления таможенными органами РМ.