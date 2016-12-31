С подачи римского поэта-сатирика Ювенала принято считать, что стремления народа сводятся к простому требованию «хлеба и зрелищ». И хотя это выражение остается актуальным и в наши дни, в Кишиневе оно недееспособно. Пока молдавской столицей руководит Дорин Киртоакэ, горожанам не светит ни хлеб, ни зрелища!

В пятницу стало известно окончательное решение молдавских властей не устраивать в новогоднюю ночь концерт на площади Великого национального собрания. Его организацией не занялось ни правительство республики, ни столичное управление культуры – кишиневская администрация даже не начинала поиски средств на проведение мероприятия. А ведь концерт проводился из года в год! Давайте отбросим в сторону аспект его качества и прочие организационные моменты – важно другое: концерт был.

Важен сам этот факт. Посудите сами: во всем мире в новогоднюю ночь в центре городов проводятся праздничные мероприятия. Все понимают: Новый год – замечательный шанс сплотить народ, подарить ему положительные эмоции и, в конце концов, привлечь в город гостей, которые так или иначе потратят какие-то деньги. Это – прибыль, которая бы увеличивалась из года в год, отнесись столичная администрация к организации праздника с должным уровнем добросовестности. В конце концов, людям нужен праздник! А нас, кишиневцев, его лишают.

Давайте сравним ситуацию в Кишиневе с положением вещей в Оргееве или Бельцах. Мэры этим городов весьма ограничены в своих действиях: Ренато Усатый так и вовсе находится в Москве. И тем не менее, праздник в Бельцах организован, причем на достаточно неплохом уровне. У Киртоакэ же развязаны руки, только ими он, кажется, пользуется лишь при покупке билетов на ближайший рейс до Бухареста…

Может, посадить Киртоакэ на нары? Праздник в городе будет обеспечен! И не нужны ни певцы, ни акробаты, ни иллюзионисты. Эх, вот это был бы подарок!

А вообще, действия мэрии в этом году по подготовке города к Новому году – просто катастрофичны. Эти карусели с полуголыми девицами, которых «приодели» только после общественного резонанса, эта елка, на украшение которой были потрачены десятки тысяч леев, эти аттракционы, занимающие каждый квадратный сантиметр площади – все это такой уровень пошлости, который даже в прошлом году казался недосягаемым. Но Киртоакэ, официально взяв на себя обязательство украсить город к празднику, превзошел сам себя – в глупости и вульгарности.