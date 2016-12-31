31 Декабря 2016
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Пока молдавской столицей руководит Дорин Киртоакэ, горожанам не светит ни хлеб, ни зрелища.
31.12.2016

С подачи римского поэта-сатирика Ювенала принято считать, что стремления народа сводятся к простому требованию «хлеба и зрелищ». И хотя это выражение остается актуальным и в наши дни, в Кишиневе оно недееспособно. Пока молдавской столицей руководит Дорин Киртоакэ, горожанам не светит ни хлеб, ни зрелища!

В пятницу стало известно окончательное решение молдавских властей не устраивать в новогоднюю ночь концерт на площади Великого национального собрания. Его организацией не занялось ни правительство республики, ни столичное управление культуры – кишиневская администрация даже не начинала поиски средств на проведение мероприятия. А ведь концерт проводился из года в год! Давайте отбросим в сторону аспект его качества и прочие организационные моменты – важно другое: концерт был.

Важен сам этот факт. Посудите сами: во всем мире в новогоднюю ночь в центре городов проводятся праздничные мероприятия. Все понимают: Новый год – замечательный шанс сплотить народ, подарить ему положительные эмоции и, в конце концов, привлечь в город гостей, которые так или иначе потратят какие-то деньги. Это – прибыль, которая бы увеличивалась из года в год, отнесись столичная администрация к организации праздника с должным уровнем добросовестности. В конце концов, людям нужен праздник! А нас, кишиневцев, его лишают.

Давайте сравним ситуацию в Кишиневе с положением вещей в Оргееве или Бельцах. Мэры этим городов весьма ограничены в своих действиях: Ренато Усатый так и вовсе находится в Москве. И тем не менее, праздник в Бельцах организован, причем на достаточно неплохом уровне. У Киртоакэ же развязаны руки, только ими он, кажется, пользуется лишь при покупке билетов на ближайший рейс до Бухареста…

Может, посадить Киртоакэ на нары? Праздник в городе будет обеспечен! И не нужны ни певцы, ни акробаты, ни иллюзионисты. Эх, вот это был бы подарок!

А вообще, действия мэрии в этом году по подготовке города к Новому году – просто катастрофичны. Эти карусели с полуголыми девицами, которых «приодели» только после общественного резонанса, эта елка, на украшение которой были потрачены десятки тысяч леев, эти аттракционы, занимающие каждый квадратный сантиметр площади – все это такой уровень пошлости, который даже в прошлом году казался недосягаемым. Но Киртоакэ, официально взяв на себя обязательство украсить город к празднику, превзошел сам себя – в глупости и вульгарности.


 
Количество просмотров:
54
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2016 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.