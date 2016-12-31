Дорин Киртоакэ: Несмотря на все трудности, столица добилась беспрецедентных результатов

Генеральный примар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ утверждает, что, несмотря на все трудности 2016 года, Кишинев имеет беспрецедентные результаты. В ходе пресс-конференции, на которой подвел итоги года, генпримар заявил, что 2016 год был годом больших испытаний для Кишинева и для Республики Молдова, однако конец года хороший, передает IPN.

Дорин Киртоакэ отметил, что год в столице начался с трагедии – взрыва в кафе „La Socra”, приведшего к человеческим жертвам. Бюджет на 2016 год был принят с большим опозданием, только в июле. Аукционы были проведены только во второй половине года. Даже осенью все выглядело сложным, но, пройдя эти трудности, конец года оказался хорошим, сказал Дорин Киртоакэ.

Среди достижений, генпримар отметил ремонтные работы в Парке Валя Морилор, реставрацию Каскадной лестницы, собранные в Кишиневе 20 новых троллейбусов, в том числе пять, которые могут работать на батареях. Градоначальник отметил так же ремонт некоторых улиц, ремонт многих медицинских учреждениях, а так же демонтаж рекламных щитов. Среди достижений генпримар отметил и получение финансирования от ЕБРР и ЕИБ для проекта по энергоэффективности.

Говоря о проблемах, генпримар коснулся уличной торговли и питания в системе образования, бездомных собак, коррупции и мансард. По словам градоначальника, с троллейбусами в столице ситуация очень хорошая, а в том, что касается автобусов, ситуация плачевная. Эти проблемы должны быть решены в следующем году, сказал Дорин Киртоакэ.

В 2017 году будет продолжено европейское развитие Кишинева. Должен быть сдан в эксплуатацию пр-т Штефан чел Маре после ремонта, будут построены круговые перекрестки, будет запущен проект по энергоэффективности.