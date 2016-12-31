Поздравление посла США в Молдове Джеймса Петтита: «С Новым Годом, Молдова!»

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Политика
В преддверии Нового года посол США в Молдове Джеймс Д. Петтит обратился к гражданам Республики Молдова с поздравительным посланием.
Посол выразил надежду, что 2017 год принесет новые возможности для улучшения жизни граждан страны.
«Дорогие друзья, я желаю в новом году успехов Вам и Вашим семьям. Верю, что Новый год принесет возможности для улучшения нашей жизни. Надеюсь, что Новый год принесет всем радость и процветание. С Новым годом, Молдова!», - отметил Петтит в своем послании.
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