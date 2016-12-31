Обращение президента Молдовы по случаю новогодних праздников

Уважаемые граждане,

Совсем скоро останется позади еще один год нашей жизни.

Он был разным: в нем было хорошее и плохое, подъемы и спады, потери и приобретения. Но, несмотря ни на что, уходящий год останется в нашей памяти. Он часть истории страны, часть биографии каждого из нас.

В 2016 году Республика Молдова отметила 25-летие своей независимости. Этот полувековой юбилей обозначил зрелость нашего государства. Мы смогли доказать, что способны отстаивать свою государственность, что умеем консолидироваться, как народ, и преодолевать тяжелые испытания, выпавшие на нашу долю.

В 2016-м году наши граждане вернули себе право самостоятельно выбирать главу государства. Это важное политическое достижение, которое сблизило институт президента с народом. Всенародные выборы добавили должности президента легитимности и ответственности.

В уходящем году одни из нас пережили счастье рождения детей, другие - горечь утраты кого-то из близких. Мы любили и страдали. Этот год оставил свой отпечаток в нашей жизни и сделал нас более зрелыми.

Сейчас наши мысли обращены к году наступающему – 2017-ому. Он станет новой страницей, которую нам предстоит открыть, и мы ждем от него только хорошего, только счастливых изменений.

Я знаю, где бы Вы ни находились: вместе с семьей, с друзьями, на работе, за границей или в одиночестве, в хорошем настроении или, может быть, в грусти, - у каждого из Вас есть надежда на то, что наступающий год принесет с собой больше радости, больше удач, больше тепла родных и близких.

Я от всего сердца желаю, чтобы все Ваши ожидания обязательно исполнились.

В значительной степени благосостояние и счастье граждан зависит также от тех, кто управляет страной, кто должен обеспечивать экономический рост, социальную сплоченность, развитие сел, качественные дороги, развитие сельского хозяйства, страны в целом. Такая ответственность лежит и на мне, как президенте. Это мой долг, и я его выполню.

Вместе с тем, каждый гражданин, каждый из нас может сделать окружающий нас мир лучше в наступающем году.

Давайте будем более отзывчивыми и щедрыми с ближними.

Давайте проявлять человечность в наших повседневных отношениях.

Давайте будем настоящими профессионалами, будем любить свои семьи и гордиться своей страной.

Не будем забывать, что наш народ всегда славился своим трудолюбием и добротой.

Уважаемые соотечественники!

Я надеюсь, что новый 2017 год станет для всего нашего народа годом мира и процветания. Мы все граждане одной страны - Молдовы. Жизнь каждого из нас ,в Новом году,станет намного лучше,если мы будем действительно любить нашу родную страну, с уважением относиться к друг к другу, заботиться о близких и родных.

Желаю Вам счастливого Нового Года,в котором судьба будет благосклонна к нашей стране, года , в котором общими усилиями мы добьемся процветания!